Como um jogo de futebol entrou na minha história e ajudou a moldar a adolescente de 16 anos insegura é um insólito da nossa vida no Laranjal, onde os acontecimentos do mundo chegavam pela televisão, em direto, por satélite e via Eurovisão. A forma como entravam em casa só nos ocorria quando os caprichos das antenas de Santa Rita interrompiam a emissão e, para apaziguar os ânimos, passavam videoclips do Rod Stewart até se retomar a transmissão. Não foi o caso do Porto-Bayern que, por coincidência da tradição da UEFA com a nossa rotina, calhou numa quarta-feira de bordados, mesmo a meio da nossa sala em desordem e de mulheres a tocar à campainha.

Do ambiente em casa e do fim de tarde de sol, disso tenho memória e imagens, das que se retém como se o cérebro guardasse fotografias e vídeos, mas não me perguntem pelo onze inicial ou pelo estilo de jogo do Artur Jorge, um senhor de bigode como era costume em treinadores e jogadores de futebol. E nos outros homens também. Na rua, entre os professores e na vizinhança havia mais caras com do que sem bigode. E acho que o sucesso do Gomes, ponta de lança loiro, de cabelos ao vento campo afora, residia na ausência de bigode a ponto de rivalizar com os posters dos cantores andróginos da revista Bravo.

Assuntos depressa esquecidos naquela quarta-feira à tarde pelo menos por esta adolescente, imbuída da importância do acontecimento e da necessidade de ganhar. A minha mãe ligou a televisão para ver o jogo, enquanto atendia as senhoras que, nesse dia, foram despachadas com menos cerimónia. A maioria desceu as escadas espantada. Não sabiam elas que a dona Celina ligava ao futebol, à política, nacional e internacional, e mais ainda à economia. O saber não ocupava lugar, dizia sempre, embora eu suspeitasse de outro motivo. Se houvesse uma guerra ou uma crise, mais uma, a minha mãe queria estar preparada.

Já o interesse pela bola era de outra natureza. O Porto tinha-lhe caído no coração e ali estava ela, no meio da nossa sala, de pé, a fazer contas, a entregar dinheiro e a campainha a tocar, mais aquele golo dos alemães na primeira parte a gelar as nossas esperanças de fazer uma festa. Eu quis desistir e refugiar-me no quarto das visitas. Não fosse a minha mãe a dizer-me que, assim, não tinha graça e nada mais teria para contar além da angústia e da minha figura sentada no chão com os olhos na alcatifa amarela. O jogo decorria em campo, lá em Viena, e o resultado não se ia alterar por eu estar atrás da porta da sala das visitas da nossa casa.

Os jogadores não sabiam onde ficava o Laranjal, até Deus tinha dificuldade em encontrar o caminho. Foi por ela que me sentei à frente da televisão e vi o passe de Juary e aquele golo de calcanhar do Madjer, elegante e calmo, que quase parecia mentira e nos fez saltar às duas. A minha mãe, ainda com a roupa de sair, e eu, no meio da sala, entre os embrulhos e os papéis. A mesa de vidro, onde havia notas e moedas, deslizou pelo soalho de tacos, mas nem demos por isso no instante em que nos pareceu possível ganhar.

A vitória nasceu nos pés do Juary e entrou pela casa adentro uns minutos depois. E voltámos a pular, a dona de casa, igual às outras, e a adolescente, como todas as que entravam e saíam pelas portas dos liceus do país e ilhas. A minha mãe tinha o Porto no coração, eu tirava pelo Sporting, por ser o clube do meu pai. Mas esta não é a história dos que sofriam aos fins de semana e nas quartas-feiras europeias, como o meu tio Humberto, colados ao rádio a pilhas para ouvir o relato ao domingo à tarde. Nem dos filhos dos adeptos, que iam à bola pela mão do pai, homens com mais de 50 anos que ligam aquele jogo à memória de infância, à cumplicidade masculina e à alegria do povo pouco habituado a vencer.

Aquele jogo foi nosso, fomos nós, as mulheres da casa, a vê-lo em direto e a festejar primeiro, com uma alegria que se elevava acima do jantar e de todas as coisas práticas da nossa existência. E podíamos estar, as duas, com um sorriso idiota, felizes por nada, com o coração em alvoroço como se nos tivesse saído a sorte grande, mas era apenas um jogo de 90 minutos e uma taça que nos calhava tão bem. Era do Porto, dos adeptos, mas também nossa, da dona de casa e agente de bordados e da adolescente, moradoras numa curva do Laranjal. Os jogadores não sabiam onde ficava e também não souberam que, nesse dia, a adolescente aprendeu a olhar de frente a vida, viesse de lá vitória ou derrota.

O Juary morreu esta sexta-feira e eu lembrei-me do jogo e de mim, atrás da porta da sala das visitas, e da minha mãe a dizer-me para ser corajosa.