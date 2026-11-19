Rui Mâncio vê legado reconhecido com Prémio Carreira
Antigo treinador e dirigente madeirense foi agraciado na gala dos 'Craques da Bola'
Uma vida dedicada ao futebol, marcada por conquistas históricas, pela formação de jogadores e pela preparação de treinadores, valeu a Rui Mâncio o Prémio Carreira na gala 'Craques da Bola', realizada, esta quinta-feira, no Pestana Casino Park Hotel.
Tratou-se de uma "homenagem inesperada" para quem passou décadas a contribuir para o desenvolvimento da modalidade na Madeira. "Não estava à espera, nem sequer tinha equacionado esta possibilidade. Foi uma grande surpresa", confessou, visivelmente satisfeito com a distinção.
O antigo treinador, conhecido no meio desportivo como "professor Mâncio", fez questão de repartir o reconhecimento com todos aqueles que o acompanharam ao longo do percurso. "
Não fico indiferente ao reconhecimento das pessoas, nem daqueles que trabalharam comigo, porque fazem parte do sucesso que tive Rui Mâncio, vencedor do Prémio Carreira
Entre as recordações que lhe vieram à memória durante a cerimónia, destacou a histórica subida do União à I Divisão, em 1989, um feito que considera ter marcado definitivamente a sua carreira. A passagem pelas selecções regionais e o trabalho desenvolvido na formação mereceram igualmente uma referência especial.
Rui Mâncio recordou ainda que, depois de concluir os estudos em Lisboa, decidiu regressar à Madeira, apesar de ter recebido um convite de Carlos Queiroz para continuar ligado ao ensino superior. "Quis provar que podia fazer alguma coisa na e pela Madeira" explicou.
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A distinção ganhou um "significado especial" pela relação que diz manter há vários anos com o DIÁRIO, instituição com a qual colaborou em diferentes iniciativas desportivas, incluindo a antiga Gala do Desporto.
"Fiz aquilo de que mais gostei na minha vida. Fui um privilegiado", afirmou, reconhecendo que o prémio lhe permite olhar para o caminho percorrido com "satisfação" e sentir que "todo o esforço valeu a pena".