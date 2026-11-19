Uma vida dedicada ao futebol, marcada por conquistas históricas, pela formação de jogadores e pela preparação de treinadores, valeu a Rui Mâncio o Prémio Carreira na gala 'Craques da Bola', realizada, esta quinta-feira, no Pestana Casino Park Hotel.

Tratou-se de uma "homenagem inesperada" para quem passou décadas a contribuir para o desenvolvimento da modalidade na Madeira. "Não estava à espera, nem sequer tinha equacionado esta possibilidade. Foi uma grande surpresa", confessou, visivelmente satisfeito com a distinção.

O antigo treinador, conhecido no meio desportivo como "professor Mâncio", fez questão de repartir o reconhecimento com todos aqueles que o acompanharam ao longo do percurso. "

Não fico indiferente ao reconhecimento das pessoas, nem daqueles que trabalharam comigo, porque fazem parte do sucesso que tive Rui Mâncio, vencedor do Prémio Carreira

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Entre as recordações que lhe vieram à memória durante a cerimónia, destacou a histórica subida do União à I Divisão, em 1989, um feito que considera ter marcado definitivamente a sua carreira. A passagem pelas selecções regionais e o trabalho desenvolvido na formação mereceram igualmente uma referência especial.

Rui Mâncio recordou ainda que, depois de concluir os estudos em Lisboa, decidiu regressar à Madeira, apesar de ter recebido um convite de Carlos Queiroz para continuar ligado ao ensino superior. "Quis provar que podia fazer alguma coisa na e pela Madeira" explicou.

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A distinção ganhou um "significado especial" pela relação que diz manter há vários anos com o DIÁRIO, instituição com a qual colaborou em diferentes iniciativas desportivas, incluindo a antiga Gala do Desporto.

"Fiz aquilo de que mais gostei na minha vida. Fui um privilegiado", afirmou, reconhecendo que o prémio lhe permite olhar para o caminho percorrido com "satisfação" e sentir que "todo o esforço valeu a pena".