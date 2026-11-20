O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu ontem que os ataques das suas forças contra a ponte da Crimeia são um ato deliberado contra propriedade nacional, lembrando que a península sob controlo russo é território ucraniano.

"Para ser sincero, a Crimeia é a Ucrânia, não é? E tudo o que está em território ucraniano é ucraniano. E, com o que é nosso, fazemos o que queremos", frisou Zelensky a partir de Berlim, no final da cimeira de líderes da Coligação da Boa Vontade.

O governante ucraniano salientou, ainda, que os ataques são uma resposta direta aos bombardeamentos russos contra as pontes em Kiev que atravessam o rio Dnieper.

"Não é a primeira vez que atacam as nossas pontes, nem é o primeiro ano em que o fazem. Por isso, estamos a responder. Acredito que é justo", acrescentou o responsável.

A ponte da Crimeia foi alvo de ataques em três ocasiões esta semana, a última das quais ocorrido hoje, resultando em danos nas vias ferroviárias desta infraestrutura.

Para Kiev, a estrutura é ilegal e um "símbolo da ocupação" russa da península, que ocorreu em 2014.

O território está sob controlo da Rússia há uma década, após um referendo não reconhecido pela comunidade internacional.

Kiev intensificou os ataques contra alvos russos após a recusa de Moscovo em declarar uma trégua energética nas últimas negociações tripartidas em Abu Dabi.

Nas últimas duas semanas, os ucranianos atacaram cerca de uma dezena de refinarias, incluindo uma na região siberiana de Omsk.

O Presidente ucraniano afirmou que, graças a esses ataques, Kiev conseguiu paralisar 55% das atividades de refinação na Rússia.

O chefe de Estado explicou que o ataque constituiu uma resposta ao bombardeamento russo das suas infraestruturas civis e reiterou que a Rússia rejeitou todas as ofertas de cessar-fogo feitas pela Ucrânia durante mais de um ano.

Além disso, acrescentou, as forças russas atacaram pontes ucranianas vitais em cidades como Zaporijia, Dnipro, Kiev e Odessa em múltiplas ocasiões nas últimas horas, dias e semanas.