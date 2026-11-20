Quatro homens britânicos foram ontem considerados culpados de vários crimes sexuais, incluindo violação de uma mulher drogada e oferecida para relações sexuais na Internet pelo então marido.

Um júri do Tribunal Criminal de Winchester considerou os quatro homens, com idades compreendidas entre os 32 e os 62 anos, culpados de terem abusado da mulher na sua própria casa em Swindon, no sul de Inglaterra, após terem sido recrutados na Internet.

Norman Macksoni, de 48 anos, foi considerado culpado de uma acusação de violação e Richard Wilkins, de 62 anos, foi considerado culpado de uma acusação de violação e de uma de agressão sexual com penetração.

Connor Sanderson-Doyle, de 32 anos, foi condenado por agressão sexual com penetração e atos de contacto físico sexual, enquanto Mohammed Hassan foi considerado culpado de uma acusação de atos de contacto físico sexual.

Philip Young, o ex-marido de Joanne Young, que renunciou ao seu direito ao anonimato, já se tinha declarado culpado anteriormente de várias acusações de abuso ao longo de 13 anos.

O antigo autarca pelo Partido Conservador drogou e violou a própria mulher e convidou outros homens através de sites e aplicações como o Craigslist, o Grindr e Fab Swingers para terem relações sexuais com ela sem o seu conhecimento ou consentimento.

Young, de 50 anos, declarou-se culpado de um total de 56 acusações, incluindo 14 de 'voyeurismo', 11 de violação, 11 de administração de uma substância com intenção, sete de agressão com penetração, quatro de agressão sexual e uma de publicação de artigos obscenos relacionados com a então mulher.

Foi também acusado de produzir imagens indecentes de crianças, de possuir imagens proibidas de crianças e de possuir uma imagem pornográfica extremamente explícita entre janeiro de 2019 e janeiro de 2024.

Um sexto homem, Dean Hamilton, de 47 anos, confessou uma agressão com penetração, duas de agressão sexual e uma de violação.

A sentença será proferida nos dias 21 e 22 de dezembro, tendo todos os homens ficado em prisão preventiva.