Dois sindicatos da Aéroports de Paris apresentaram um pré-aviso de greve de 17 a 20 de dezembro, início das férias de Natal em França, para reivindicar condições de emprego e salários, segundo um comunicado publicado nas redes sociais.

Os sindicatos CGT e FO da Aéroports de Paris (ADP), empresa que explora os aeroportos parisienses de Roissy e Orly, apresentaram um pré-aviso de greve de quinta-feira, 17 de dezembro, a partir das 05:00 (04:00 GMT), até domingo, 20 de dezembro, à meia-noite (23:00 GMT), indicou um comunicado publicado na sexta-feira pela CGT no Facebook.

Segundo a agência AFP, as duas organizações sindicais exigem um aumento de 20% do subsídio de transporte casa-trabalho que os trabalhadores recebem, bem como a concessão de um subsídio de combustível no valor de 1.000 euros.

Exigem ainda o "preenchimento imediato das vagas em todas as direções" e a criação de uma "comissão de recurso que permita a manutenção no emprego dos trabalhadores que venham a sofrer a perda temporária ou definitiva do cartão de acesso".

Os sindicatos acusam a empresa de ser "responsável pelo fracasso das negociações" e dão 23 dias à ADP "para voltar à razão e abandonar a sua postura dogmática".

"Caso contrário, terá de assumir sozinha as consequências do conflito social no tráfego aéreo", concluem as duas organizações sindicais.