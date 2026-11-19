O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) realiza um piquete de greve junto à entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, entre as 21h30 e as 22h30 desta quinta-feira, para incentivar a adesão à greve da Administração Pública e manifestar solidariedade para com os trabalhadores escalados para assegurar os serviços mínimos.

O sindicato sublinha que o cumprimento dos serviços mínimos não impede os trabalhadores de expressarem a sua adesão à greve e de manifestarem apoio à luta pela defesa dos direitos laborais, valorização das carreiras e melhoria dos salários.

Em comunicado, o STFPSSRA considera urgente pôr fim às políticas de baixos salários e ao empobrecimento dos trabalhadores da Administração Pública, situação que considera particularmente grave na Madeira, devido à conjugação de remunerações insuficientes com o elevado custo de vida, a inflação e os constrangimentos da insularidade.

O sindicato defende que a mobilização e a unidade dos trabalhadores são fundamentais para inverter as políticas de desvalorização profissional e salarial, reiterando a reivindicação por melhores salários, carreiras dignas e serviços públicos de qualidade.