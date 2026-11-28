Comprar em segunda mão pode representar uma oportunidade para poupar dinheiro e dar uma nova vida a produtos usados. No entanto, sobretudo nas transacções realizadas através de plataformas digitais e entre particulares, há cuidados que não devem ser descurados para evitar burlas e negócios pouco seguros.

Antes de avançar com uma compra, é importante comparar o preço do artigo com o valor de mercado, avaliar o seu estado de conservação e perceber se existem defeitos ou acessórios em falta. Um preço muito abaixo da média pode parecer atractivo, mas também deve levantar suspeitas, sobretudo quando o vendedor pressiona para que o negócio seja fechado rapidamente.

A credibilidade de quem vende é outro aspecto fundamental. Verificar a antiguidade da conta, o histórico de vendas e as avaliações de outros compradores pode ajudar a identificar eventuais situações de risco. Respostas vagas, a recusa em fornecer fotografias adicionais ou a insistência em transferir a conversa para fora da plataforma são sinais que justificam maior cautela.

No caso dos equipamentos electrónicos, por exemplo, é aconselhável pedir fotografias recentes e, se necessário, um vídeo que demonstre o funcionamento do artigo. Quando a compra envolve valores elevados, a entrega em mão permite testar o equipamento antes de efectuar o pagamento. O encontro deverá decorrer num local público e movimentado.

Também os métodos de pagamento merecem atenção. Sempre que possível, devem ser privilegiadas plataformas com mecanismos de protecção ao comprador. As transferências antecipadas para desconhecidos devem ser evitadas, assim como o acesso a links enviados por vendedores que solicitem dados bancários, códigos MB Way ou informações do cartão.

Os direitos dependem de quem vende

A protecção legal também varia consoante a compra seja feita a um particular ou a um profissional. Quando o vendedor é um profissional, mesmo que o negócio decorra numa plataforma de artigos usados, aplicam-se as regras de protecção do consumidor previstas no Decreto-Lei n.º 84/2021, incluindo a garantia legal dos bens usados.

Em caso de falta de conformidade, o comprador poderá exigir a reparação ou substituição do artigo, a redução do preço ou, em determinadas circunstâncias, a resolução do contrato.

Já nas transacções entre particulares, a legislação de protecção do consumidor não se aplica da mesma forma, pelo que não existe a mesma garantia legal. A resolução de eventuais problemas depende das circunstâncias do negócio e das provas disponíveis.

Independentemente do tipo de compra, é aconselhável guardar o anúncio, as conversas com o vendedor, os comprovativos de pagamento, as fotografias do artigo e os dados de envio. Estes elementos podem ser importantes caso seja necessário apresentar uma reclamação.

Se houver suspeita de burla, a recomendação passa por preservar todas as provas, comunicar a situação à plataforma e apresentar queixa junto das autoridades. Quando está envolvido um vendedor profissional, o consumidor pode ainda recorrer ao Livro de Reclamações ou a um centro de arbitragem de conflitos de consumo, consoante a situação.

10 cuidados antes de fazer compras em segunda mão

Antes de fechar uma compra em segunda-mão, siga esta lista:

Compare o preço com outros anúncios semelhantes. Desconfie de valores muito abaixo do mercado. Verifique avaliações e histórico do vendedor. Peça fotografias recentes e detalhadas. Confirme fatura, garantia e número de série, quando aplicável. Não clique em links enviados por desconhecidos. Nunca partilhe códigos MB Way ou dados completos do cartão. Evite pagamentos antecipados a vendedores sem histórico. Teste o artigo antes de concluir o negócio. Guarde todos os comprovativos.

Fonte: Doutor Finanças