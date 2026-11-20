O Presidente da República, António José Seguro, assinalou hoje o Dia Mundial dos Direitos da Criança com uma iniciativa no Palácio de Belém dedicada à prevenção da violência contra crianças e jovens.

Esta iniciativa foi posteriormente divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, hoje à noite, através de uma nota escrita acompanhada por fotografias em que António José Seguro aparece à conversa com uma plateia de dezenas de crianças.

"O Presidente da República assinalou o Dia Mundial dos Direitos da Criança com uma iniciativa dedicada à prevenção da violência contra crianças e jovens. Mais do que uma data de celebração, este é um momento de reflexão e de renovação do compromisso coletivo com os direitos de todas as crianças", lê-se na nota.

O chefe de Estado "notou que, apesar dos progressos alcançados, persistem situações de violência, discriminação, exclusão e desproteção que comprometem o desenvolvimento e o bem-estar de muitas crianças e exigem uma resposta mais eficaz", refere-se.

De acordo com a Presidência da República, participaram nesta iniciativa crianças de várias escolas, algumas das quais já tinham escrito a António José Seguro.

"O Presidente da República sublinhou que a segurança, o respeito e a proteção são condições essenciais para o pleno desenvolvimento de cada criança. Prevenir a violência, em todas as suas formas, exige atenção, escuta e intervenção atempada, num esforço conjunto das instituições, das famílias, das escolas e da comunidade. Garantir os direitos das crianças e protegê-las de todas as formas de violência é uma responsabilidade de todos", acrescenta-se.

Segundo outra nota divulgada pela Presidência da República, António José Seguro recebeu também hoje no Palácio de Belém o Conselho Coordenador da Aliança pela Prevenção da Violência contra as Crianças.

"Na audiência, os representantes das entidades públicas e das organizações da sociedade civil que integram o Conselho Coordenador apresentaram o trabalho desenvolvido pela Aliança, os seus objetivos e as prioridades de atuação na prevenção e na redução da violência contra as crianças", lê-se na nota.