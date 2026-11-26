O calendário do atletismo madeirense reserva três eventos para os próximos dias, com a realização do Torneio Escolar, do Circuito do Imaculado Coração de Maria e dos 10km da Calheta – Alberto Paulo, que integram os Campeonatos Regionais de 10km em Estrada.

A atividade começa esta sexta-feira, dia 27 de novembro, com o Torneio Escolar, agendado para o período entre as 14h30 e as 17h30. A iniciativa dá destaque ao atletismo em contexto escolar, proporcionando aos jovens participantes uma oportunidade de contacto com a modalidade e de participação em competição.

Dois dias depois, no domingo, 29 de novembro, será a vez do Circuito do Imaculado Coração de Maria, com início marcado para as 9h00 e conclusão prevista para as 11h00. A prova integra o calendário regional e promete levar o atletismo às ruas da freguesia do Imaculado Coração de Maria.

O programa termina na terça-feira, dia 1 de dezembro, com os 10km da Calheta – Alberto Paulo, que terão lugar entre as 9h30 e as 11h00. A competição assume particular importância por integrar os Campeonatos Regionais de 10km em Estrada, reunindo atletas na luta pelos títulos regionais da distância.

Assim, entre 27 de novembro e 1 de dezembro, o atletismo regional volta a estar em evidência, com um conjunto de iniciativas que abrange desde a formação escolar até à competição de estrada, reforçando a dinamização da modalidade na Região Autónoma da Madeira.