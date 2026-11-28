O chefe do executivo de Israel cessante, Benjamin Netanyahu, ofereceu hoje ao seu rival, Gadi Eisenkot, o cargo de primeiro-ministro caso seja assinado um acordo de governo rotativo.

"Diante da magnitude do perigo existencial e da possibilidade de que se forme um governo sem a capacidade de enfrentar esse perigo, a minha responsabilidade como líder obriga-me a deixar tudo de lado, incluindo o princípio do maior partido, e concordar que Gadi Eisenkot sirva primeiro como primeiro-ministro", escreveu Netanyahu na rede social X.

Após as eleições de 27 de outubro, o presidente israelita Isaac Herzog encarregou Eisenkot de formar o próximo governo, uma vez que das eleições não saiu uma maioria absoluta.

Esta proposta do primeiro-ministro interino de Israel prevê, assim, que o líder do partido Yashar, Gadi Eisenkot, assuma o cargo de primeiro-ministro em primeiro lugar, num eventual governo rotativo liderado alternadamente por si e por Netanyahu.

De acordo com a emissora pública Kan, a oferta já teria sido transmitida através de canais não oficiais --- uma via que permitiria ao partido Likud de Netanyahu, que obteve a maioria dos votos nas últimas eleições, negar a informação --- e causou uma grande divisão interna no partido ultraconservador.

O líder do partido Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, alertou para este cenário, em que Netanyahu poderia oferecer a Eisenkot um cargo de primeiro-ministro rotativo como estratégia para impedir a formação de um novo governo.

"O governo da mudança está a ganhar forma. Não descartaria a possibilidade de [Netanyahu] oferecer a Gadi Eisenkot uma rotação em que Netanyahu ocuparia o segundo lugar, mas todos precisam de compreender: isto é simplesmente uma manobra", escreveu o político conservador nas suas redes sociais.

Segundo Liberman, o primeiro-ministro israelita está à procura de uma desculpa para convocar novas eleições e, por isso, a sua estratégia passa por prolongar as negociações de unidade com o partido de Eisenkot até ao último minuto, pouco antes de as romper.

Eisenkot terminou as negociações com o partido Likud para formar um governo de unidade em Israel e declarou a sua intenção de concluir as negociações com os partidos da oposição antes do prazo estabelecido pelo presidente israelita Isaac Herzog, de 06 de dezembro.