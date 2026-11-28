O Clube de Teatro 'O Moniz - Carlos Varela', da Escola Secundária de Jaime Moniz, marcou presença na 19.ª edição do Workshop do Festival PANOS, promovido pelo Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII).

A iniciativa decorreu nos dias 14 e 15 de Novembro, em Lisboa, reunindo cerca de 60 escolas de alcance nacional.

Pela quarta vez, a comitiva da escola foi constituída pela coordenadora do clube de teatro e por um aluno representante do clube, que integraram os trabalhos dedicados à preparação da nova temporada deste projeto de teatro escolar.

Durante os dois dias de formação, os participantes tiveram a oportunidade de trabalhar directamente com a equipa criativa selecionada pelo TNDMII.

Ao longo do workshop, os participantes tiveram oportunidade de aprofundar diferentes dimensões do trabalho teatral. O encontro contou com a presença de Alice Azevedo, autora do texto 'O Silêncio', proporcionando um contacto mais próximo com a obra, as suas intenções e o universo dramatúrgico. A componente prática foi orientada pela actriz profissional Leonor Buescu, que dinamizou uma sessão dedicada à leitura e interpretação do texto dramático, envolvendo alunos e docentes em exercícios de exploração expressiva e teatral. Através de diversas actividades práticas, os participantes puderam ainda experimentar processos de construção de personagens e diferentes estratégias de encenação, adquirindo ferramentas essenciais para a futura montagem do espetáculo em contexto escolar.

Segundo nota à imprensa, a participação neste encontro nacional reforça a aposta da Escola Secundária de Jaime Moniz na formação individual e diversificada dos seus alunos, promovendo o intercâmbio de experiências com grupos teatrais de todo o território nacional.