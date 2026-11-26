A Iniciativa Liberal (IL) considera que o Orçamento Municipal do Funchal para 2027 deve assentar numa gestão rigorosa dos recursos públicos, numa maior transparência na utilização das receitas municipais e em respostas concretas aos problemas que afectam o quotidiano dos funchalenses.

Na sequência de uma reunião com o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, a deputada municipal da IL, Rosie Bayntun, manifestou preocupação com a duplicação da taxa turística e com a crescente desorganização do estacionamento e da mobilidade na cidade. AS ideias foram deixadas hoje em comunicado divulgado pelo partido.

No que respeita à taxa turística, os liberais questionam a fundamentação económica para o aumento e defendem que o Município deve prestar contas sobre a aplicação das receitas arrecadadas. A proposta passa pela criação de um portal público que permita consultar os montantes cobrados, os investimentos financiados por essas verbas e o respectivo estado de execução.

"Aumentar a taxa turística implica uma responsabilidade acrescida na prestação de contas. Não basta cobrar mais a quem nos visita: é necessário demonstrar onde é aplicado esse dinheiro e que benefícios concretos traz para a cidade. Defendemos um portal de transparência que permita a qualquer cidadão acompanhar a utilização destas receitas", afirma Rosie Bayntun.

Outra das questões levantadas pela IL prende-se com o estacionamento de motociclos, cuja desorganização, considera, é cada vez mais visível no centro do Funchal. A ocupação inadequada do espaço público cria dificuldades à circulação pedonal, pelo que o partido defende que seja estudada a criação de um parque dedicado a motociclos na zona central da cidade, integrado numa estratégia mais abrangente de mobilidade e estacionamento.

"O Funchal precisa de organizar o seu espaço público e deixar de adiar soluções para problemas que são cada vez mais evidentes. É necessário criar alternativas de estacionamento para motociclos, libertar passeios e incentivar meios de transporte que ocupam menos espaço urbano. A mobilidade tem de ser pensada de forma integrada, colocando também os peões no centro das decisões", sublinha a deputada municipal.

A Iniciativa Liberal considera ainda que o aumento do orçamento municipal deve ser acompanhado de uma justificação clara para a evolução da despesa corrente e do investimento, assim como de informação sobre a execução dos projectos transitados de 2026.

Entre as prioridades apontadas estão também um maior rigor na política de contratações municipais, a simplificação dos licenciamentos urbanísticos, a redução das taxas urbanísticas e a criação de incentivos à habitação, em particular para os jovens e para a reabilitação de imóveis devolutos.

No plano fiscal, a IL defende a manutenção da redução da carga fiscal municipal, nomeadamente através do IMI e da participação variável no IRS.

"Um orçamento deve ser avaliado pelos resultados que produz e não apenas pelo dinheiro que prevê gastar. Queremos um Município mais eficiente, transparente e capaz de responder às necessidades dos cidadãos, sem perder de vista a importância de aliviar a carga fiscal e de criar melhores condições para viver e investir no Funchal", conclui Rosie Bayntun.