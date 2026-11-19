O Departamento de Estado norte-americano renovou ontem os avisos aos seus cidadãos no Bahrein e na Arábia Saudita sobre os riscos associados ao conflito com o Irão e aos ataques dos rebeldes Huthis do Iémen.

Reiterando os alertas emitidos em outubro, o Departamento de Estado instou os cidadãos norte-americanos a manterem "maior vigilância" depois de o Bahrein ter ontem anunciado que tinha repelido novos ataques aéreos iranianos.

A Arábia Saudita, que tem sido visada nos últimos meses por ataques dos Huthis, aliados de Teerão, relatou ontem por seu lado a interceção de dois mísseis e dois drones.

O Irão visou ontem uma base aérea dos Estados Unidos no Kuwait e lançou vários ataques contra o Bahrein, após bombardeamentos norte-americanos no dia anterior na Ilha de Qeshm, no estreito de Ormuz.

Os Estados Unidos negaram entretanto que drones iranianos tenham atingido o sistema de radar militar norte-americano no Bahrein, afirmando que os aparelhos foram intercetadas sem causar danos ou ferimentos.

"É falso", declarou o Comando Central dos Estados unidos (Centcom), em resposta à alegação da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão de que os seus drones teriam atingido um sistema de radar norte-americano.

Após cerca de dois meses sem ataques, o Irão tem alvejado repetidamente instalações dos Estados Unidos no Bahrein nos últimos dias.

O pequeno reino insular do Golfo alberga a 5.ª Frota da Marinha dos Estados Unidos.

O aumento da confrontação acontece numa altura em que o comandante do Centcom, Brad Cooper, se reuniu hoje em Telavive com o chefe do exército de Israel, Eyal Zamir, e o diretor do serviço de informações externas (Mossad), Roman Gofman.

A imprensa israelita tem relatado que, apesar dos seus desmentidos, o primeiro-ministro cessante de Israel, Benjamin Netanyahu, procurou atacar o Irão pouco antes e depois das legislativas no seu país em 27 de outubro, que deram uma maioria às forças e oposição e partidos árabes, mas que foi travado pelo chefe das forças armadas.

O risco de escalada militar tem aumentado nos últimos dias, quase nove meses após o início da guerra lançada por Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica, e complica as negociações para uma solução diplomática, que estão estagnadas apesar dos esforços de mediação do Qatar.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem enviado mensagens contraditórias sobre os seus próximos passos, referindo que novos ataques são altamente improváveis, ao mesmo tempo que enviou um terceiro porta-aviões e milhares de soldados adicionais para o Médio Oriente.

Embora a proteção militar dos Estados Unidos tenha ajudado a restaurar os envios de petróleo do Golfo, o Irão continua a atacar petroleiros no estreito de Ormuz, colocado sob ameaça militar pelas forças iranianas desde o início do conflito, afetando o comércio de 20% dos hidrocarbonetos que transitavam por esta passagem antes da guerra.

A reabertura do estreito de Ormuz é uma das exigências centrais dos Estados Unidos para encerrar a guerra, a par do fim do programa nuclear iraniano com alegados fins militares.

Teerão exige pelo seu lado que Washington descongele os ativos iranianos no estrangeiro e suspenda as sanções económicas, bem como o bloqueio naval que mantém desde o verão aos portos da República Islâmica.