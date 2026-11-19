A terceira edição da Taça 1937 disputa-se este sábado, 21 de Novembro, no Clube de Golf Santo da Serra, com um recorde de 136 inscritos. A prova que encerra a época desportiva do clube contou com 96 jogadores na estreia, em 2024, e cerca de 120 no ano passado.

O clube anfitrião tem a maior representação, com 49 inscritos, seguindo-se os 27 jogadores com filiação internacional e os 14 do Palheiro Golf. A competição decorre ao longo de 18 buracos no percurso Machico–Desertas, na modalidade Stableford Net individual.

O troféu será entregue à noite, durante o jantar de gala no Casino da Madeira, onde serão também distinguidos os vencedores da época desportiva. Criada em 2024, a Taça assinala a inauguração, a 25 de Fevereiro de 1937, dos primeiros nove buracos de golfe de dimensão oficial na Madeira, no Santo da Serra.