O grupo parlamentar do PSD destaca a política de redução de impostos que o Governo Regional tem vindo a concretizar e que, em 2027, permitirá aos madeirenses e porto-santenses continuar a beneficiar das taxas de IRS mais baixas do país.





Brício Araújo sublinha que o Governo Regional tem feito da redução dos impostos uma prioridade política, utilizando até ao limite os instrumentos de autonomia fiscal de que a Região dispõe.

A Madeira tem hoje o IRS mais baixo do país e só não aprofundamos ainda mais o diferencial fiscal porque a lei não o permite. É através desta política que deixamos mais dinheiro, todos os meses, no bolso das famílias, aumentando o seu rendimento disponível e reforçando o seu poder de compra. Só em 2027, este compromisso traduzir-se-á num desagravamento fiscal superior a 163 milhões de euros em sede de IRS. Para nós, valorizar o trabalho começa por respeitar o rendimento de quem trabalha". Brício Araújo

Em nota à imprensa, o parlamentar social-democrata afirmou que pretende que os cidadãos disponham de mais rendimento ao final de cada mês, valorizando o trabalho e o esforço individual, e defendeu que as famílias devem ter cada vez maior autonomia para decidir como utilizar os seus rendimentos, sobretudo num contexto internacional marcado pela incerteza.





“Uma das maiores conquistas da nossa Autonomia é precisamente a possibilidade de definirmos uma política fiscal própria, ao serviço da nossa população. A política fiscal que temos vindo a desenvolver na Madeira reflecte a nossa convicção de que o trabalho deve ser valorizado, o esforço deve ser recompensado e as pessoas devem ter cada vez mais liberdade para gerir os rendimentos que legitimamente conquistam”, conclui Brício Araújo.



