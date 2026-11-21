O mês de Novembro é, para muitos de nós, um mês em que o rendimento que recebemos é muito superior ao da maioria dos outros meses e este ano a diferença ainda será maior para quem paga IRS. Isto acontece porque neste mês de Novembro além do subsídio de Natal que nos é pago todos os anos, vamos ter uma retenção de IRS na fonte que é metade do que normalmente pagamos, sendo que esta taxa reduzida é aplicada tanto ao rendimento de Novembro como ao subsídio de Natal (se recebido este mês).

Como penso que todos sabem o IRS é um imposto que é pago sobre o rendimento recebido ao longo de todo o ano e só é apurado no ano seguinte, ou seja, em 2027 calcula-se o IRS referente ao rendimento de 2026. Ao longo do ano os contribuintes vão fazendo adiantamentos ao Estado sobre o que terão de pagar, as chamadas retenções na fonte. Quando o imposto é apurado podem acontecer três casos:

1. O montante apurado é maior do que o montante das retenções e o contribuinte paga a diferença.

2. O montante apurado é menor do que o montante das retenções e o contribuinte recebe a diferença, o chamado reembolso do IRS.

3. O montante apurado é igual ao montante das retenções e o contribuinte não tem de pagar nem de receber.

A maioria dos contribuintes (trabalhadores por conta de outrem ou pensionistas) está no segundo caso, recebendo sempre um reembolso que corresponde ao que se pagou a mais durante o ano.

Este ano, devido a ter havido uma diminuição das taxas de imposto aprovada em Outubro, com efeitos a 1 de Janeiro de 2026, o Governo decidiu que, como estava a reter mais do que devia, visto que durante 10 meses reteve baseado em taxas mais elevadas, no mês de Novembro só será tirado aos contribuintes metade do que lhes normalmente era retido.

Acontece que pode ter ficado na mente de muitos de nós que esta baixa de retenção é só para compensar o que tinha sido retido a mais, mas na realidade esta baixa de retenção é muito superior à diminuição de impostos que temos a pagar, podendo ser, em alguns casos mais de cinco vezes superior, o que significa que no ano que vem, por nos ter sido retido menos este mês, vamos receber menos reembolso e pode acontecer que alguns contribuintes tenham mesmo de pagar na altura do apuramento do IRS.

Por tudo isto, aqui fica o alerta para pensarem bem se não necessitam de guardar parte do que recebem a mais este Novembro para estarem prevenidos pois o reembolso em 2027 vai ser muito menor e pode até acontecer não receberem nada ou terem de pagar. Por isso, fica o conselho: em questão de IRS, mais vale prevenir do que remediar!