A visita ao FC Porto é "uma oportunidade" para o Sporting reduzir a distância para o líder da I Liga de futebol, mas "pode ser" decisiva, admitiu hoje Paulo Fonseca, na antevisão do clássico da 12.ª jornada.

"Vemos este jogo como uma oportunidade de reduzir a distância para o FC Porto, sabendo que é um jogo difícil, e é isso que tenho passado aos jogadores", afirmou o treinador dos 'verdes e brancos', em conferência de imprensa, em Alcochete.

O técnico, "sempre muito positivo", recusou traçar "cenários hipotéticos" sobre a possibilidade de deixar o Estádio do Dragão a 12 pontos dos 'azuis e brancos' e assegurou que "não passa outra coisa" pela sua cabeça que não seja "um resultado positivo".

No entanto, reconheceu que a "oportunidade" que mencionou "pode ser" decisiva, assumindo que tem de ser o primeiro a acreditar.

"Pode ser [decisiva], mas não deixa de ser uma oportunidade para encurtarmos a distância. Eu tenho de ser o primeiro a ser positivo, a acreditar. Depois do jogo, logo veremos. Mas eu vejo-me, depois do jogo, a celebrar os três pontos", admitiu.

Nesse sentido, Fonseca recusou, também, falar em favoritismo, uma palavra da qual não gosta "nada".

"A qualidade das equipas vê-se dentro do campo. O favoritismo é só uma palavra, que não conta praticamente nada. Nós temos é de chegar, impor o nosso jogo e tentar ganhar. É isso que vamos fazer", apontou.

Para isso, o técnico 'leonino' só não conta com o avançado Ioannidis, "entregue ao departamento médico".

"Sim [a equipa está toda disponível]. Temos só o Fotis [Ioannidis] indisponível", revelou.

O Sporting visita o FC Porto no domingo, em partida da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Paulo Fonseca segue em terceiro lugar no campeonato, a nove pontos do rival de domingo, com o Benfica pelo meio, que dista quatro pontos dos 'verdes e brancos' e segue a cinco do primeiro lugar.

O FC Porto, orientado por Francesco Farioli, soma 11 vitórias nas primeiras 11 jornadas da I Liga e, se vencer novamente no domingo, deixa o Sporting a 12 pontos, enquanto, no mínimo, mantém da distância para o Benfica.