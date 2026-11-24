O líder parlamentar do PSD afirmou hoje que o PS se juntou "à esquerda populista" do Chega para aprovar alterações na especialidade à proposta do Governo de Orçamento e acusou esses dois partidos de "desnorte" e "hipocrisia".

Hugo Soares fez estas críticas na intervenção que proferiu na sessão de encerramento, antes da votação final global da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2027 no Parlamento.

"Nas eleições legislativas de 2015, o PS ficou em segundo lugar, perdeu as eleições e uniu-se depois à extrema-esquerda para formar Governo. Nas últimas eleições, em 2025, ficou em terceiro lugar, mas agora uniu-se à esquerda populista do Chega", sustentou o líder da bancada socialista.

Num discurso com críticas cerradas ao PS e Chega pelas alterações que introduziram na proposta do Governo de Orçamento, Hugo Soares disse também que, nas legislativas de 2024, "os portugueses despejaram os socialistas do Governo, mas, agora, o Chega abriu-lhes a porta".

Neste contexto, deixou uma pergunta: "É o PS que está cada vez mais populista ou é o Chega que está cada vez mais socialista?".