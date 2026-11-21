O bloguista e antigo deputado Nuno Morna foi o sétimo orador do TEDxMadeira, que decorreu na tarde deste sábado, no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos. Apresentou-se em palco com uma folha em branco para defender que a liberdade exige espaço, chão e responsabilidade, e desafiou o público a corrigir "uma linha" da sua vida nas próximas 24 horas.

Sobre a folha em branco que nas mãos, Morna garantiu nunca ser inocente. Parece que ainda não aconteceu nada, mas tudo pode acontecer, e isso torna-nos responsáveis por aquilo que nela fica escrito. Disse ter mais de 30 anos a dizer palavras escritas por outros, no teatro, com roupa, frases, gestos e silêncios. Mais tarde entrou na política e viu as mesmas pessoas a fazer exactamente o mesmo, algumas sem saberem que tinham um guião. Explicou que toda a gente tem um guião escrito por outros. A família escreve as primeiras linhas, depois o lugar onde vivemos, o meio social, o dinheiro, a escola, a religião, a profissão, o medo, as ambições, as culpas e, mais recentemente, as redes sociais, que procuram definir o que pensamos.

Para o orador, a liberdade começa quando olhamos para essa folha e percebemos que temos a capacidade de decidir como continuar a história, em vez de apenas representar o papel que nos atribuíram. Citou a frase do filósofo espanhol Ortega y Gasset, "eu sou eu e a minha circunstância", e lembrou que não escolhemos o corpo, a família, a riqueza ou a pobreza, a doença, o país, a época nem os medos com que crescemos. "Nunca podemos aceitar que o ponto de partida seja também o ponto de chegada", defendeu.

Esclareceu que a liberdade não é fazer o que nos apetece, nem a ausência de limites, nem escolher e mandar a factura aos outros, "porque isso é irresponsabilidade". É ter a capacidade de escolher, compreender que todas as escolhas têm um preço, assumir o que nos pertence e deixar aos outros a capacidade de escolherem de forma diferente.

Segundo Nuno Morna, a liberdade precisa de três coisas. A primeira é um espaço onde ninguém entre sem bater à porta, e o Estado, o Governo, a maioria, a família, a empresa, a igreja, a "tribo digital" e o vizinho que gosta de administrar a vida alheia julgam todos ter a chave. Estando no Museu de Imprensa, deu o exemplo da liberdade de expressão, que "não existe para frases simpáticas e aprovadas", mas para proteger o que incomoda e contraria. A liberdade só de quem concorda connosco, afirmou, é liberdade nenhuma. Lembrou que o mural do Facebook nos devolve aquilo que o algoritmo quer, deixando-nos convencidos de que vencemos os debates.

A segunda é um chão. Quem tem fome, disse, escolhe sempre com medo, e a protecção social e a liberdade não são inimigas. São o chão que permite que alguém se levante. O problema surge quando o chão se transforma em tecto, a ajuda deixa de libertar e começa a "domesticar", e o cidadão passa a ser cliente do poder. A solidariedade, defendeu Morna, deve devolver a capacidade de partir e não de chegar.

A terceira é um espelho, que é a responsabilidade. Pode pedir-se ajuda e ninguém vive, vence ou cai sozinho, mas não se pode querer escolher, acertar sempre e ter um seguro contra todos os riscos. "A escolha sem responsabilidade não é liberdade, é privilégio", afirmou.

Nuno Morna disse não gostar muito da frase segundo a qual a nossa liberdade termina onde começa a do outro, porque faz da liberdade alheia uma vedação. Defendeu que o outro pense pela própria cabeça, mesmo que seja uma calamidade para nós, e que tolerar essas escolhas deve ser feito "sem caneta vermelha" e sem certificados de decência. Sem reciprocidade, considerou, a liberdade é egoísmo.

O mesmo vale para as comunidades. Vivendo todos numa ilha, o horizonte é limite para uns e abertura para outros. A distância, observou, não tem de ser isolamento, pode ser consciência de nós mesmos. Avisou que a ilha que espera pelo navio e não procura mais nada confunde o cais com o futuro. Defendeu ainda que se decida o mais perto possível de quem sofre as consequências. Quem decide tem de responder, quem gasta tem de explicar, quem promete tem de dizer quem paga.

Com as ditaduras, disse, ao menos reconhece-se o inimigo pelo som das botas, e nunca se deve recusar o bom combate. Mas há uma prisão mais vulgar e silenciosa, aquela em que entregamos voluntariamente a chave, ou a caneta. Quando desistimos, repetimos a opinião da família, do grupo ou da multidão digital, preferimos uma segurança medíocre ao risco, pedimos ao poder que nos poupe o incómodo de escolher, ou chamamos prudência ao medo, lealdade à obediência e solidariedade à dependência. É tentador, admitiu o antigo deputado da Iniciativa Liberal, porque poupa trabalho, dúvidas e erros e dá-nos sempre alguém a quem culpar. Quem anda constantemente a culpar os outros, avisou, é quem deixou que os outros decidissem por si.

A liberdade, ao contrário, é "bastante menos confortável". Obriga a pensar quando seria mais fácil repetir, a tolerar pessoas insuportáveis e ideias absurdas, a dizer não quando todos esperam um sim e a admitir que podemos estar errados. Uma sociedade que quisesse poupar-nos a todas as quedas teria de nos proibir de caminhar, e uma vida protegida do erro é uma vida impedida de escolher.

O orador pediu pequenos actos de liberdade, "quase invisíveis", que não saem nos jornais. Desafiou o público a, nas próximas 24 horas, alterar uma decisão delegada por medo, hábito ou comodismo, dizer uma frase nunca dita, fazer uma pergunta sempre evitada, concretizar uma escolha adiada, criar uma opinião própria em vez de repetir a dos outros e deitar fora uma obediência a que se chama sensatez, tudo "em liberdade" e com responsabilidade. Bastava corrigir uma linha: não é preciso rasgar a folha, incendiá-la, fundar um partido ou anunciá-lo nas redes sociais. "A liberdade tem de ser reformista", disse. Nuno Morna admitiu que a sua própria folha já não está em branco, com frases de outros, palavras de que se orgulha e outras nem tanto, escolhas sem emenda e silêncios que ocuparam demasiado espaço. E considerou que isso não é um mal, porque uma vida sem marcas seria uma vida que ninguém viveu. Ainda há espaço, pouco, "uma margem, um canto, umas linhas no final da página", e com a caneta na mão ninguém declara terminada a nossa história. A liberdade, concluiu, é exercê-la, protegê-la e reconhecê-la aos outros, sobretudo quando nos desagradam ou escolhem de maneira diferente. "A liberdade não é aquilo que nos dão. É aquilo que nós recusamos entregar", sintetizou.

Quanto ao mote da conferência, 'All we need is…', para Nuno Morna, "tudo o que precisamos é de liberdade".