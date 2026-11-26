O Banco Alimentar da Madeira associa-se, este fim-de-semana, à campanha nacional de recolha de alimentos, que vai decorrer em supermercados de todo o país. Na Região serão cerca de 900 voluntários que se juntam a esta iniciativa, que vai decorrer nos dias 28 e 29 de Novembro, em 29 supermercados Pingo Doce, Continente e Super São Roque.

Apesar de já existirem centenas de voluntários, ainda são necessários voluntários para preencher alguns turnos em supermercados, nomeadamente nas zonas da Calheta, Ribeira Brava (centro e Serra de Água), São Vicente, Camacha e Cancela. Por esse motivo, o Banco Alimentar da Madeira deixa um apelo à mobilização, sendo que a inscrição pode ser feita em campanha.bancoalimentar.pt ou entrando em contacto através do 291617839 ou 967583368

"Quem precisa de uma refeição pode estar na porta ao lado", é o slogan da campanha de Natal deste ano. No ano passado, na Madeira, foram recolhidas 940,3 toneladas de alimentos.

Este ano, há ainda a possibilidade de participar na 4.ª edição da Campanha Buzicos Solidários, que visa o fomento do voluntariado, para crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. Esta acção terá lugar no dia 29 de novembro, das 10h às 12h, no armazém do Banco Alimentar da Madeira.