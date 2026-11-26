A campanha de recolha de alimentos dos Bancos Alimentares Contra a Fome arranca este fim-de-semana, nos dias 28 e 29 de novembro, com mais de 40 mil voluntários mobilizados em 2.100 lojas de todo o país. A iniciativa apela à solidariedade dos portugueses numa altura em que os encargos com a habitação, a alimentação e a energia continuam a pressionar os orçamentos familiares.

A recolha presencial decorre nas superfícies comerciais aderentes, onde os voluntários convidam os consumidores a contribuir com produtos alimentares não perecíveis, como leite, conservas, azeite, açúcar, farinha, arroz e massas. A campanha prolonga-se até 8 de dezembro através da plataforma online www.alimentestaideia.pt, permitindo também a participação de quem não consegue deslocar-se aos pontos de recolha ou se encontra fora do País.

Sob a mensagem "Quem precisa de uma refeição pode estar na porta ao lado", os Bancos Alimentares procuram sensibilizar para uma pobreza que nem sempre é visível e que afecta também pessoas com emprego e rendimentos regulares, mas sem capacidade para suportar todas as despesas essenciais.

O aumento dos custos da habitação e do cabaz alimentar agrava as dificuldades de muitas famílias. Segundo os dados citados pela organização, os preços da habitação subiram 16,5% no segundo trimestre de 2026, face ao período homólogo, enquanto as rendas registaram um aumento de 5,2% em outubro.

O relatório 'Pobreza e Exclusão Social em Portugal 2026', divulgado em outubro pela EAPN Portugal, aponta que a taxa de pobreza passa de 15,4% para 26,8% quando são consideradas as despesas com habitação. Revela ainda que 47,6% dos adultos em situação de pobreza estão empregados e que 40,7% das pessoas que vivem em famílias monoparentais se encontram em risco de pobreza ou exclusão social.

"Há famílias em que os pais trabalham todos os dias, mas que, depois de pagarem a casa, os transportes e outras despesas essenciais, não têm dinheiro suficiente para pôr comida na mesa", alerta Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, que apela também a uma maior atenção às dificuldades vividas por vizinhos, colegas de trabalho ou famílias da comunidade escolar.

Os alimentos recolhidos serão encaminhados para os 21 Bancos Alimentares em actividade, onde serão pesados, separados e acondicionados antes de seguirem para 2.400 instituições de solidariedade social, responsáveis pela distribuição local a pessoas com carências alimentares.

A campanha disponibiliza igualmente vales de produtos nas caixas dos supermercados aderentes até 8 de dezembro, através dos quais é possível seleccionar os alimentos a doar, bem como a contribuição online.

Em 2025, os Bancos Alimentares distribuíram 25.184 toneladas de alimentos, avaliadas em 41,301 milhões de euros, o equivalente a uma média de 101 toneladas por dia útil. A ajuda chegou a cerca de 345 mil pessoas, através de 2.335 instituições sociais, sob a forma de cabazes ou refeições confeccionadas.