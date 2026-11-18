O presidente do Conselho de Administração (CA) da empresa de promoção de turismo Visit Azores, Nuno Leandro, apresentou hoje a demissão, após os restantes quatro elementos do CA se terem também demitido.

"Na sequência da renúncia apresentada pelos quatro membros do Conselho de Administração da Associação Visit Azores, e com o objetivo de viabilizar, com a maior brevidade possível, a realização de uma assembleia geral extraordinária para a eleição dos novos órgãos sociais, informo que acabei de apresentar a minha renúncia ao cargo de presidente do Conselho de Administração", refere Nuno Leandro numa nota de imprensa.

Nuno Leandro vai manter-se, contudo, como diretor executivo, função que acumulava, até à tomada de posse do novo CA, "assegurando a gestão corrente e a continuidade da atividade da associação".

As demissões na Visit Azores surgem na sequência de palavras proferidas a 10 de novembro pelo presidente executivo da Ryanair, Eddie Wilson, que disse que, nos Açores, "o problema foi que romperam o contrato", acrescentando que a companhia "não faz negócios com quem quebra contratos".

"Se for possível encontrar pessoas de confiança nos Açores, pessoas que não rompam contratos, ficaria muito satisfeito em conversar com elas", afirmou, na altura, quando questionado sobre um eventual regresso à região.

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas declarou, por seu turno, no dia seguinte, que iria convidar os responsáveis da Ryanair para visitarem os Açores, assegurando que "não houve" quebra contratual por parte da Visit Azores com a companhia aérea.

Em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, Berta Cabral, adiantou que "amanhã mesmo, o Governo Regional fará uma carta a convidar o CEO da Ryanair para vir aos Açores para abrir o diálogo, a parte mais importante".

A governante assegurou ainda que "sempre esteve disponível para o diálogo", tendo este decorrido entre a companhia aérea e Visit Azores, e falou "em contradições nos argumentos apresentados pela própria Ryanair, que afirmou pelo seu dono que abandonava [os Açores] por questões relacionadas com as taxas aeroportuárias e todas as normas que a União Europeia impõe".

Nesse mesmo dia, a administração da Visit Azores rejeitou ter quebrado qualquer contrato com a Ryanair e acusou a companhia aérea de incoerência nas justificações para ter deixado de voar para a região.

"Quando anunciou a decisão de cessar as suas operações nos Açores, foi a própria Ryanair que justificou publicamente essa decisão com o aumento das taxas aeroportuárias cobradas pela ANA/VINCI, com o agravamento das taxas de navegação aérea e com os encargos ambientais decorrentes da regulamentação europeia", indicou a Visit Azores.

A associação recordou ainda que "nenhuma destas taxas é definida pela Região Autónoma dos Açores ou pela Visit Azores, nem se encontra na esfera das suas competências".

A administração da Visit Azores assegurou também que se mantém, "como sempre, inteiramente disponível para dialogar com a Ryanair e com qualquer outra companhia aérea interessada em operar nos Açores, num quadro de seriedade, confiança mútua, respeito pelas obrigações assumidas e cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis".

A companhia aérea de baixo custo, que voava para os Açores desde 2015, abandonou a rota no final de março, justificando a decisão com as taxas aeroportuárias e a tributação ambiental europeia sem nunca ter alegado qualquer quebra de contrato.