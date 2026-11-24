O presidente do Chega desafiou hoje o primeiro-ministro a "deixar-se de vitimizações" e governar com o Orçamento do Estado que sair ao Parlamento e defendeu que as propostas que viabilizou melhoram a vida dos portugueses.

"Temos que assumir a realidade de um país a empobrecer e a realidade de um país a empobrecer é que precisa de um primeiro-ministro que se deixe de vitimizações, que governe e que governe com o orçamento de sair deste Parlamento", afirmou.

André Ventura falava no encerramento da discussão do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), no Parlamento, momentos antes da votação final global do documento.

O líder do Chega afirmou que o seu partido tentou alterar o documento, mas recusou ter bloqueado a ação do Governo.

Ventura argumentou que o Chega "aprovou mais de 70% das propostas do PSD e do CDS", enquanto estes partidos aprovaram "menos de 5% das propostas" do Chega.

"O Chega quis mudar o país, o Governo coligou-se com o PS para continuar exatamente no mesmo caminho. Se hoje muitas das medidas beneficiam os estudantes, a saúde, os polícias, os bombeiros, os funcionários municipais, os auxiliares, foi por força e intervenção deste grupo parlamentar", defendeu.

O presidente do Chega disse não ter dúvidas entre escolher coligar-se com o primeiro-ministro ou com "as pessoas que estão a sofrer lá fora".

A intervenção de André Ventura ficou marcada com uma interação com um homem que se encontrava nas galerias totalmente vestido de branco, de cabelo comprido e barba, fazendo lembrar a imagem tradicional de Jesus Cristo.

O homem fez gestos como que a rezar, juntando as palmas das mãos, que o líder do Chega retribuiu, comentando: "Até Jesus Cristo veio agradecer a intervenção do Chega".

O presidente da Assembleia da República pediu ao homem que se retirasse das galerias, depois de advertir que quem está a assistir aos trabalhos não se pode manifestar no plenário.

"Brincar no Parlamento, não. O senhor não se pode manifestar nem falar relativamente a qualquer deputado e muito menos brincar com o Parlamento. [...] Há limites para situações que põem em causa a dignidade do Parlamento", afirmou José Pedro Aguiar-Branco.