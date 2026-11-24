O primeiro-ministro afirmou hoje que pretende continuar a governar apesar "da deslealdade da oposição" e prometeu que o Governo irá manter o equilíbrio das contas públicas, sem défices em 2027.

Luís Montenegro falava no encerramento do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), pouco antes de o documento ser aprovado em votação final global, numa intervenção em que acusou PS e Chega de deslealdade e impreparação para governar ao aprovar medidas contra a estratégia do Governo.

"O país pergunta legitimamente o que vai o Governo e o primeiro-ministro fazer com estas deslealdades, com estas irresponsabilidades, com estas demonstrações de impreparação. Eu respondo: nós vamos continuar a governar, nós vamos continuar a trabalhar, nós não vamos atirar a toalha ao chão, nós não vamos falhar aos portugueses, nós não vamos fugir às nossas responsabilidades", disse.

Montenegro acrescentou que o Governo pretende, em 2027, "preservar o equilíbrio das contas públicas" e não ter défice corrigindo as propostas aprovadas contra a vontade de PSD e CDS-PP.

"Se nós não fizéssemos nada e executássemos as propostas do PS e do Chega, teríamos um défice de 0,2%. Mas nós não vamos ter esse défice porque o Governo vai, durante o ano, trabalhar para corrigir os erros, as irresponsabilidades, as incoerências e as inconsistências da nossa oposição", afirmou.

Montenegro admitiu que, após este processo orçamental, o caminho do Governo no próximo ano "terá mais pedras", falando até numa "tempestade política".

"Assim seja. Estamos aqui para ultrapassar todas as adversidades, incluindo as adversidades colocadas pela oposição", disse.

O primeiro-ministro assegurou que o Governo PSD/CDS-PP não confunde "firmeza com arrogância" irá continuar empenhado no "diálogo político com todas as oposições".

"Portugal precisa de um Governo forte, mas também precisa de oposições fortes. Brincar às oposições, brincar ao leilão de medidas avulsas, brincar aos défices é brincar com o país, é brincar com a vida das pessoas. Isso não mostra força, senhores deputados, isso mostra fraqueza", criticou.

Do debate do OE2027, Montenegro considerou que há uma conclusão a retirar: "A alternativa a este Governo é este Governo", disse.