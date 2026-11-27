O JPP entregou hoje um projeto de lei para fixar a lista dos produtos do cabaz alimentar com IVA zero entre janeiro e março de 2027, pretendendo que o Parlamento legisle depois de o Governo recusar aplicar a medida orçamental.

O projeto de lei recupera o cabaz que foi fixado pelo Governo de António Costa, em 2023, quando avançou com a medida.

O deputado único do JPP, Filipe Sousa, pediu ainda, num requerimento a que a agência Lusa teve acesso, que o presidente da Assembleia da República adote um processo de urgência quanto a este projeto de lei sobre IVA zero no cabaz alimentar essencial e o agende para discussão e votação no plenário da próxima quinta-feira, "preferencialmente em sequência imediata ao debate de urgência sobre a matéria".

"A solução aprovada [no Orçamento do Estado para 2027] remete para o Governo a definição dos alimentos abrangidos, deixando por concretizar um elemento essencial do regime e suscitando divergências quanto ao alcance da obrigação que lhe é dirigida", pode ler-se na exposição de motivos.

De acordo com o JPP, o anúncio do Governo, feito pelo primeiro-ministro esta semana, de que não pretende definir esse cabaz mostra a "necessidade de uma intervenção legislativa que estabeleça, de forma completa e diretamente aplicável, os termos da medida".

"A proteção do poder de compra das famílias não deve ficar dependente de um impasse entre órgãos de soberania sobre quem deve tomar as decisões necessárias à sua concretização", considera.

A proposta do JPP é para que o Parlamento identifique "expressamente os produtos abrangidos, consagrando a isenção com direito à dedução e fixando o respetivo período de aplicação".

"Esta solução respeita a exigência de determinação legal dos elementos essenciais do imposto, consagrada no artigo 103.º, n.º 2, da Constituição, e dispensa uma decisão posterior do Governo sobre a composição do cabaz", defendem.

O deputado Filipe Sousa justifica a decisão de retomar o cabaz já foi aplicado no passado -- com "delimitação dos produtos dietéticos e sem glúten introduzida" numa lei posterior - com o facto de este já ser conhecido pelos consumidores, pelos operadores económicos e pela administração tributária.

O Chega anunciou na quinta-feira que iria avançar com um projeto de lei para fixar esta lista.

Este anúncio surgiu na sequência de o primeiro-ministro ter afirmado na quarta-feira, em entrevista à RTP, que o Governo não irá implementar algumas medidas do Orçamento do Estado para 2027 como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais, que entende como interferência na esfera executiva e meras recomendações, e a alteração da taxa de IRS sobre as rendas de casa de 10% para 25%.