A ministra da Justiça prevê anunciar na terça-feira "novidades concretas" sobre a promoção de 140 guardas prisionais, uma das reivindicações destes profissionais que estão em greve.

"Estamos a trabalhar afincadamente, aliás com os sindicatos também, para que possamos ultrapassar todas as medidas que estejam dependentes do Ministério da Justiça e que possam ser concretizadas rapidamente", afirmou Rita Alarcão Júdice aos jornalistas, à margem de uma visita à futura Unidade de Transição Forense, no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.

Ressalvando que não foi pela greve que o Governo começou a trabalhar nestas matérias e que não "é por causa da greve" que as vai acelerar, a ministra referiu que "a promoção dos 140 guardas prisionais está concretizada ou em vias de concretização já".

"Amanhã [terça-feira] contamos ter já novidades concretas sobre isso", afirmou a governante, adiantando que "a promoção dos 45 chefes também está em fase final".

Além das promoções, também está a ser preparado o diploma que vai regulamentar o pagamento do trabalho suplementar para além do horário regular, disse, reconhecendo que "é um tema mais complexo", que está a ser trabalhado "de forma muito consistente também com o Ministério das Finanças" para que possa ser concretizado "tão breve quanto possível".

"É o nosso desejo e é o nosso compromisso", vincou.

Questionada sobre a greve convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), que teve início em 17 de novembro e se prolonga até 03 de janeiro, a ministra afirmou que a principal preocupação do Governo é garantir o cumprimento dos serviços mínimos e ultrapassar rapidamente o impasse.

"Como já tive a oportunidade de dizer, há matérias que estão na base desta greve e que relativamente às quais nós estamos a trabalhar já há largos meses, independentemente da greve", reiterou.

Também questionada sobre os elevados números de adesão à greve apontados pelo sindicato, a ministra disse que as greves nos estabelecimentos prisionais são "diferentes de todas as outras", na medida em que os serviços mínimos "são mais exigentes, como se pode compreender".

"As pessoas estão privadas de liberdade, estão dentro de uma cela, têm que sair, têm que tomar a sua medicação, há regras que têm que ser cumpridas e têm que ser respeitadas e têm que ser operacionalizadas e por isso também os serviços mínimos são mais exigentes", sustentou.

Por isso, explicou: "uma grande adesão muitas vezes pode não ter um impacto direto na segurança, designadamente, não é nosso interesse, não é interesse dos guardas que isso possa ter esse impacto".

A paralisação está também a dificultar a movimentação de alguns reclusos no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), necessária ao encerramento da ala E, considerada a mais problemática daquela prisão.

"Para nós é um tema essencial e gostaríamos de o poder ver cumprido tão cedo quanto possível. Se não for em dezembro, será em janeiro ou em fevereiro", mas, assegurou, "a ala vai encerrar".

Rita Alarcão Júdice sublinhou que a greve "é um direito que assiste a todos os trabalhadores, ou quase todos os trabalhadores, e os guardas prisionais, não são exceção".

"Por isso temos que lidar com tranquilidade com esta situação, ajustar os nossos calendários, mas concretizar o objetivo último, que é o encerramento daquela ala e tentar minimizar o impacto para os reclusos em concreto", concluiu.

A greve de cerca de um mês e meio coloca a maioria dos reclusos fechados nas celas 22 horas por dia, com exceção de diligências indispensáveis para os reclusos e para a segurança por parte do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional e do Grupo Operacional Cinotécnico.

O SNCGP exige com esta paralisação que o Governo cumpra com a já negociado regulamentação do trabalho extraordinário, o plano plurianual de promoções e com o segundo curso de chefes, entre outras reivindicações.