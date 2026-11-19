A empresa Horários do Funchal garante que mantém os horários e carreiras em vigor aos domingos e feriados e que não tem previstos cortes de viagens nesses dias. Num esclarecimento enviado ao DIÁRIO, na sequência da notícia publicada na edição da passada terça-feira, 17 de Novembro, a transportadora explica que as 1.109 viagens a menos ao domingo, face a um dia útil, correspondem à programação habitual da rede.

A análise da plataforma ‘PAROU’ contabilizou 2.441 viagens programadas num dia útil e 1.332 ao domingo. A empresa atribui a diferença à menor procura, sobretudo devido ao encerramento de escolas, serviços públicos e muitos locais de trabalho. Segundo a transportadora, as carreiras sem viagens programadas ao domingo servem sobretudo estabelecimentos de ensino do concelho.

A Horários do Funchal acrescenta que a oferta em vigor está definida no contrato de concessão celebrado com o Governo Regional e segue o plano aprovado pelo Instituto de Mobilidade e Transportes. Qualquer alteração à oferta contratualizada está sujeita aos procedimentos aplicáveis à concessão.

A transportadora salienta ainda que, segundo a mesma análise, o Funchal ocupa o quinto lugar em cobertura ao domingo entre as 16 redes estudadas. Além disso, realça que cerca de 97% das paragens servidas em dia útil dispõem, ao domingo, de serviço na própria paragem ou de uma alternativa a menos de 100 metros.