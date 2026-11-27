O ex-advogado Paulo Topa, principal arguido no processo "Máfia das Insolvências", vai começar a ser julgado na quarta-feira, em Aveiro, por uma burla na venda de direitos de crédito sobre apartamentos em Espinho.

Paulo Topa, que se encontra em prisão preventiva à ordem de outro processo, está acusado de um crime de burla qualificada e outro de falsificação de documento.

O processo tem ainda como arguidos outro advogado, que responde pelos mesmos crimes, a que acrescem cinco crimes de prevaricação de advogado, e um consultor imobiliário, acusado de um crime de burla qualificada.

Segundo a acusação, os três arguidos terão desenvolvido, entre 2017 e 2020, um esquema que consistia na venda a terceiros de direitos de crédito reconhecidos no âmbito do processo de insolvência de duas sociedades e correspondentes a apartamentos do empreendimento Azenhas do Mar, através de contratos de cedência de créditos alegadamente falsificados.

O Ministério Público (MP) sustenta que os arguidos utilizavam documentos nos quais eram reproduzidas assinaturas e carimbos das sociedades detentoras dos direitos de crédito, fazendo crer aos compradores que estavam a adquirir legitimamente os apartamentos.

Os compradores entregavam as quantias acordadas através de cheques, transferências bancárias ou numerário, sendo que parte do dinheiro era depositada em contas bancárias tituladas por um dos arguidos, refere o MP.

Em vários casos, os compradores chegaram a realizar obras para concluir os apartamentos para onde foram residir, acabando por perder os imóveis quando foram reclamados no âmbito dos processos de insolvência das sociedades proprietárias.

O MP considera que os três arguidos obtiveram uma vantagem económica de, pelo menos, 605 mil euros, requerendo que essa quantia seja declarada perdida a favor do Estado.