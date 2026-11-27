O grupo parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira visitou hoje o espaço museológico que António Gonçalves, antigo militar madeirense e protagonista da Revolução de Abril, mantém na sua residência. A iniciativa integrou as comemorações do 51.º aniversário do 25 de Novembro de 1975.

António Gonçalves fez parte da coluna militar comandada pelo capitão Salgueiro Maia que, na madrugada de 25 de Abril de 1974, partiu de Santarém em direcção a Lisboa e teve papel determinante na queda do regime salazarista.

A deputada social-democrata Cláudia Gomes considerou "motivo de orgulho" para todos os madeirenses que um madeirense tenha participado num dos acontecimentos mais marcantes da história portuguesa. Sublinhou que, passadas mais de cinco décadas, António Gonçalves continua empenhado em preservar essa memória junto das novas gerações. "Se o 25 de Abril devolveu a liberdade aos portugueses, o 25 de Novembro foi decisivo para que essa liberdade encontrasse a sua plena expressão num regime democrático e pluralista, fundado na vontade soberana do povo português. A evocação destas datas deve ser, acima de tudo, um exercício de gratidão para com uma geração que, num período de profunda transformação política e social, ajudou a definir o destino democrático do nosso país", afirmou Cláudia Gomes.

No ano em que se assinalam os 50 anos da Autonomia da Madeira, a deputada 'laranja' destacou a dívida de gratidão que os madeirenses têm para com esta geração. Na sua opinião, o contributo desses militares para a democratização do regime criou as condições históricas para o reconhecimento da Autonomia Política e Administrativa da Madeira, consagrada na Constituição da República Portuguesa de 1976.

"Foi também graças a esta geração que os madeirenses conquistaram o direito de governar a sua própria terra e de decidir sobre o seu futuro através da posterior consagração da Autonomia na Constituição, inaugurando um período de desenvolvimento e de transformação sem precedentes na nossa história. Muito daquilo que a Madeira é hoje e do que os madeirenses conquistaram ao longo destes 50 anos tem a sua génese na coragem daqueles que, em 1974 e 1975, contribuíram para a afirmação da liberdade e da democracia em Portugal", concluiu.