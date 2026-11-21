O português Wilson Ronaldo Abreu, de 26 anos, que quer visitar 196 países até 2030, denunciou que foi agredido por um militar alegadamente armado e embriagado em São Tomé, tendo prestado queixa às autoridades, segundo imagens hoje enviadas à Lusa.

A cena de conflito é descrita por Wilson Ronaldo Abreu num vídeo que divulgou nas redes sociais, apenas depois de deixar a ilha de São Tomé, como disse à Lusa, porque "tinha medo de ser perseguido e novamente agredido pelo militar".

"Estava a dar uma volta na Roça Agostinho Neto, quando um militar visivelmente embriagado acabou por bater na minha mota, causando assim alguns danos", relatou Wilson Ronaldo Abreu no vídeo.

O português diz que tentou abordar o militar para resolver a situação pacificamente, mas a conversa culminou com a agressão, após o militar perceber que estava a ser filmado, quando alegadamente tentou abandonar o lugar do incidente sem acordo.

"Logo que ele percebeu, queria sacar a minha câmara, acabando assim por me agredir", precisou Wilson Ronaldo Abreu, referindo que o militar o agarrou pelo cabelo e o perseguiu, quando conseguiu soltar-se e fugir.

Wilson Ronaldo Abreu disse que pediu ajuda a alguns populares para que ligassem à polícia, mas as pessoas abstiveram-se porque sabiam que se tratava de um militar.

O homem em causa pertence a Unidade de Proteção dos Dirigentes do Estado (UPDE), afeto à segurança do ex-ministro das Finanças, Gareth Guadalupe.

Wilson Ronaldo disse que prestou queixa à Polícia antes de deixar São Tomé, e espera que o militar seja responsabilizado.

Apesar do episódio, o português disse que levou boas memórias de São Tomé, marcada pela tranquilidade e hospitalidade com que foi recebido pela maioria da população.

"Eu não quis que a imagem de São Tomé fosse prejudicada [...] Saio de São Tomé com uma boa imagem do país e tenho a certeza que um dia voltarei", afirmou.

Com 26 anos, Wilson Ronaldo Abreu, natural da ilha da Madeira, visitou São Tomé e Príncipe pela primeira vez, tornando-o no 57.º país de destino da sua viagem pelo mundo, com que pretende conhecer 196 até 2030, quando fizer 30 anos.

Em declarações à Lusa na quarta-feira, Wilson Ronaldo Abreu destacou a tranquilidade, a segurança, a hospitalidade, a natureza e a gastronomia são-tomenses.

"Acho que a todo o povo que gostava de passar umas férias tranquilas, de vir provar uns bons pratos, uma boa gastronomia e também aproveitar as praias, deveria vir cá a São Tomé e Príncipe", sugeriu Wilson Ronaldo Abreu.