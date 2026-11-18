O Município do Funchal promove, a 25 de Novembro, o 2.º Encontro Técnico-Científico CIMA-Funchal, dedicado à intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo. A iniciativa decorre no Colégio dos Jesuítas e reúne representantes de entidades públicas, profissionais de diferentes áreas, especialistas e instituições parceiras.

A sessão de abertura está marcada para as 9h30 e inclui a tomada de posse dos parceiros CIMA-Funchal para o mandato 2026/2029. Estarão presentes Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal, e Sílvio Fernandes, reitor da Universidade da Madeira.

Foto CMF

Entre os temas em análise está a avaliação intercalar do Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo (2025-2029), a apresentar pela vereadora Helena Leal. O programa contempla também a realidade açoriana nesta área e as perspectivas médica e jurídica sobre a Lei da Saúde Mental.

O encontro inclui ainda um testemunho de vida na primeira pessoa, proporcionando o contacto directo com uma experiência marcada pela situação de sem-abrigo.

Durante a tarde, o debate centra-se nos diferentes olhares e formas de intervenção das entidades que trabalham junto desta população. Participam representantes da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira, da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e da Polícia de Segurança Pública.

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A Câmara Municipal do Funchal apresentará também o trabalho desenvolvido no âmbito das respostas municipais, com destaque para o FunchAlerta, a intervenção da Equipa de Rua e os desafios relacionados com a limpeza urbana nos espaços públicos utilizados por pessoas em situação de sem-abrigo.

As inscrições podem ser efectuadas através do formulário disponível em https://forms.gle/4sP2gpACgVy2FcTe6.