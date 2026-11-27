A 27 de Novembro de 2008, o DIÁRIO entrevistava Ana Correia, uma das figuras da selecção portuguesa de andebol, numa altura em que Portugal se preparava para viver um momento histórico, nomeadamente a estreia numa fase final de um Campeonato da Europa, disputado na Macedónia, entre 2 e 14 de Dezembro.

A atleta madeirense, então ao serviço do Madeira Andebol SAD, fazia parte de uma geração que tinha conseguido levar a selecção nacional pela primeira vez a esta competição.

Na entrevista, Ana Correia recordava o percurso até à qualificação, admitia que chegou a duvidar da presença de Portugal no Europeu e reconhecia que uma lesão, no ano anterior, também a tinha feito recear pelo seu futuro na selecção. Ainda assim, mostrava-se confiante e determinada em ajudar a equipa. "Conseguimos um sonho e acreditamos que podemos voltar a concretizar outros", afirmava.

Apesar de reconhecer as dificuldades que Portugal teria pela frente, perante adversárias como a Noruega, Espanha e Ucrânia, a jogadora acreditava que a entrega, a velocidade e o espírito colectivo poderiam fazer a diferença. "Podem esperar muito trabalho e sacrifício", garantia, assumindo que, mesmo não sendo titular, estava sempre pronta a ajudar as colegas.

Para além dos objectivos ao serviço da selecção, Ana Correia queria contribuir para a conquista de mais títulos pelo Madeira Andebol SAD e terminar o curso. Mas havia ainda outro sonho por concretizar. "Em termos do andebol sonhei um dia poder jogar numa liga estrangeira", disse.