Um choque entre duas viaturas ocorreu, há instantes, na Estrada Comendador António Nóbrega, nas imediações do estabelecimento Village Pub, no Caniço.

Segundo foi possível apurar, há registo de um ferido, cuja idade e sexo não foi possível confirmar até ao momento.

A vítima será transportada para o hospital pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que estão no local com dez operacionais, apoiados por três viaturas.