Mais de uma centena de educadores e professores participou hoje numa conferência sobre os desafios da educação e a transformação das práticas pedagógicas, realizada no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

A iniciativa, subordinada ao tema "Transformar Práticas – Educar com Propósito", foi promovida pela Associação Nacional de Professores – Secção Regional da Madeira (ANP Madeira), com o apoio do Município de Câmara de Lobos.

O encontro contou com as intervenções de Susana Porto Ferreira, professora do 1.º Ciclo e formadora nas áreas da pedagogia e tecnologia digital, e de Simone Bessa, docente e formadora em mindfulness e meditação em contexto educativo.

Ao longo da conferência foram abordadas diferentes estratégias e abordagens educativas, incluindo metodologias activas, avaliação formativa, desenvolvimento do pensamento crítico e computacional, inclusão e utilização ética e responsável da inteligência artificial.

A reflexão centrou-se também no papel do professor enquanto mediador e agente de mudança, bem como na importância das relações interpessoais e da segurança emocional e psicológica nos ambientes de aprendizagem.

Segundo a ANP Madeira, a conferência pretendeu aproximar a inovação pedagógica da prática quotidiana nas escolas, incentivando a partilha de experiências, o trabalho colaborativo e a aplicação de novas estratégias nos diferentes contextos educativos.

A associação defende a continuidade de iniciativas de formação e reflexão que contribuam para a actualização dos profissionais e para a resposta aos desafios actuais da escola.