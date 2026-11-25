Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados, pelas 13h20 desta quarta-feira, para combater um incêndio numa habitação situada na Travessa da Marinheira, no Estreito de Câmara de Lobos.

Para o local foram mobilizados dez elementos da corporação, apoiados por três viaturas, uma das quais uma ambulância.

As chamas consumiram o hall de entrada da residência. Segundo foi possível apurar, um curto-circuito poderá ter estado na origem do incêndio.

Não há registo de feridos.