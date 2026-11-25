Incêndio numa casa no Estreito de Câmara de Lobos
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados, pelas 13h20 desta quarta-feira, para combater um incêndio numa habitação situada na Travessa da Marinheira, no Estreito de Câmara de Lobos.
Para o local foram mobilizados dez elementos da corporação, apoiados por três viaturas, uma das quais uma ambulância.
As chamas consumiram o hall de entrada da residência. Segundo foi possível apurar, um curto-circuito poderá ter estado na origem do incêndio.
Não há registo de feridos.
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