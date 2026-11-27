O analista Richard Gowan, do International Crisis Group, indicou à Lusa que Washington e Moscovo terão coordenado o apoio à candidata dos Emirados Árabes Unidos ao cargo de secretária-geral da ONU, num alinhamento que excluiu Pequim.

Gowan afirmou existirem indícios de que a Rússia e os Estados Unidos (EUA) coordenaram o apoio a Lana Nusseibeh antes do anúncio formal da candidatura, no mês passado. Por outro lado, Washington não terá mantido conversações sérias com Pequim sobre o processo.

"De forma invulgar, esta é uma disputa em que a Rússia e os EUA parecem estar do mesmo lado. Temos muitos indícios de que a Rússia e os EUA coordenaram o apoio a Nusseibeh antes de ela anunciar a sua candidatura em outubro. Em contraste, os EUA não falaram seriamente com os chineses sobre a corrida", explicou o especialista

"Penso que uma das razões pelas quais a China se opôs a Nusseibeh é porque sentem que Washington e Moscovo tentaram excluí-los do processo, o que não lhes agrada", acrescentou.

Em entrevista à Lusa, Gowan disse que os restantes membros permanentes do Conselho de Segurança - o Reino Unido e a França - também se distanciaram de Washington em relação a Nusseibeh, uma vez que estão descontentes com o papel dos Emirados Árabes Unidos na guerra civil do Sudão.

"Muitos diplomatas europeus esperavam que Londres e Paris cedessem às preferências de Washington nestas eleições. Mas creio que a pressão da sociedade civil e da imprensa em relação ao Sudão teve um impacto real no pensamento britânico e francês", disse o especialista no sistema da ONU, no Conselho de Segurança e em operações de manutenção da paz.

Além disso, Richard Gowan considera que os recentes problemas eleitorais de Donald Trump também podem ter reduzido a influência norte-americana.

O Conselho de Segurança da ONU permanece sem consenso sobre o futuro secretário-geral da organização, embora a costa-riquenha Rebeca Grynspan tenha sido a candidata mais apoiada na maioria das nove votações informais já realizadas.

A ministra de Estado dos Assuntos Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, entrou tardiamente na corrida para substituir António Guterres na liderança da ONU, mas tem conseguido manter-se entre os quatro candidatos mais votados.

O papel dos Emirados Árabes Unidos na guerra do Sudão tem sido alvo de escrutínio por especialistas da ONU, pela imprensa e por grupos da sociedade civil desde o início do conflito, mas a atenção pública voltou a intensificar-se com a candidatura de Nusseibeh.

Abu Dhabi nega as alegações, mas, na semana passada, dezenas de deputados britânicos apelaram ao Governo de Londres para que utilizasse o seu poder de veto para impedir o progresso de Nusseibeh.

Na votação informal realizada na semana passada, foram utilizados boletins de voto coloridos para distinguir os votos dos cinco membros permanentes (P5, sigla em inglês de como são conhecidos os países com poder de veto) dos dez membros eleitos.

Nessa votação, Lana Nusseibeh conquistou sete votos positivos (dois dos P5), seis contrários (três deles dos P5) e dois sem opinião.

Cinco mulheres e três homens estão atualmente na corrida para suceder ao antigo primeiro-ministro português António Guterres, de 77 anos, que concluirá o seu segundo mandato de cinco anos em 31 de dezembro.

Além de Rebeca Grynspan e Lana Nusseibeh, estão na corrida Ivonne Baki (Equador), Rafael Grossi (Argentina), Olara Otunnu (Uganda), Carolyn Rodrigues Birkett (Guiana), María Fernanda Espinosa (Equador) e Feridun Sinirlioglu (Turquia).

"A China, o Reino Unido e a França apoiam Grynspan, enquanto a Rússia e os EUA apoiam Nusseibeh. Os EUA e a França também parecem abertos a Rafael Grossi, mas a China e a Rússia parecem opor-se-lhe, talvez por o considerarem demasiado próximo de Washington", afirmou o analista do International Crisis Group, uma organização não-governamental voltada para a resolução e prevenção de conflitos armados internacionais.

No entanto, Gowan notou que, embora os norte-americanos estejam inclinados para Nusseibeh e Grossi, têm sido muito cautelosos em não descartar a possibilidade de trabalhar com a ex-vice-presidente da Costa Rica.

"Grynspan conduziu uma campanha muito meticulosa e penso que todos reconhecem que está bem qualificada para o cargo, mesmo que alguns ainda apoiem outros candidatos. Os diplomatas americanos em Nova Iorque estão bastante otimistas em relação a ela. Por isso, penso que Washington poderá apoiá-la no final", considerou.

A próxima votação informal está agendada para segunda-feira, dia 30 de novembro.