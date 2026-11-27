A crise política em torno do Orçamento do Estado para 2027, o braço-de-ferro entre Governo e oposição e a possibilidade de o documento acabar no Tribunal Constitucional dominam as manchetes da imprensa nacional desta sexta-feira, 27 de Novembro de 2026. A instabilidade política, as dúvidas sobre a viabilização do Orçamento e as críticas à actuação do Executivo cruzam-se com preocupações sobre habitação, saúde e economia. Na imprensa desportiva, mas não só, a goleada ao Benfica por 4-0 frente ao Viktoria Plzen monopoliza os destaques, com palavras como "humilhação", "vergonha" e "noite horrível" a marcar a leitura do desaire encarnado.

No semanário Expresso a instabilidade política abre a edição, com patrões e gestores a pedirem um "adulto na sala". O jornal destaca ainda a anulação de centenas de ordens de expulsão de imigrantes, a disputa eleitoral em Espanha, os riscos da exposição de crianças nas redes sociais e críticas ao funcionamento do SNS.

Ver Galeria

No semanário Nascer do Sol, Pedro Passos Coelho considera o novo aeroporto "uma loucura", enquanto o Orçamento e a crise política ocupam espaço de destaque, com Seguro obrigado a enviar o OE2027 para o Constitucional. A edição aborda também os conflitos na Habitação, a falta de trabalhadores, a fuga de polícias a cargos de chefia e a censura do Tribunal de Contas a ajustes directos na Presidência da República.

Ver Galeria

No Correio da Manhã, a crise política e o braço-de-ferro em torno do Orçamento surgem entre os principais destaques, num dia em que o jornal dá também relevo ao custo da habitação em Lisboa, estimando 19 anos de salário para comprar casa. A goleada do Benfica, o homicídio de um cidadão russo, os aterros ilegais e as fraudes associadas à Black Friday completam a primeira página.

No Público, a oposição acusa o Governo de estar "fora-da-lei" e deixa a crise nas mãos do Presidente da República, num cenário de tensão política em torno do Orçamento. O jornal destaca ainda a sucessão no Banco Central Europeu, as aposentações na CGA, a educação, as eleições em Espanha e um negócio envolvendo o FC Porto.

No Jornal de Notícias, a "guerra do Orçamento" e uma crise política que ninguém quer assumir dominam a capa. O jornal destaca ainda a goleada do Benfica na República Checa, milhares de alunos à espera de subsídios de emergência, o homicídio de um cidadão russo em Lisboa e as viaturas envelhecidas da GNR.

No Diário de Notícias também a tempestade orçamental centra a edição, com a fiscalização sucessiva do OE2027 pelo Tribunal Constitucional apontada como o desfecho mais provável, perante a ausência de moções de censura ou de confiança. A política, as eleições espanholas, a contratação de uma empresa de comunicação pelo Ministério da Saúde, a fraude na prova de acesso à especialidade médica e as iluminações de Natal também merecem destaque.

Ver Galeria

No Negócios igualmente é o braço-de-ferro do Governo em torno do Orçamento é apontado como uma questão que só deverá ficar resolvida no Tribunal Constitucional. O jornal aborda ainda investimentos em Espanha, a alta velocidade, a compra de um lagar pela Sovena, a gestão de resíduos e o negócio das ondas.

E no Jornal Económico o mesmo tema, com o IVA zero no cabaz alimentar a surgir como potencial detonador de uma crise política, com o Chega a ameaçar chumbar a redacção final do Orçamento caso a lista de bens não seja incluída. O jornal destaca também as dúvidas constitucionais sobre medidas orçamentais, as alterações com impacto nas famílias e empresas e uma entrevista a António Costa Silva, que critica o facto de o território ter ficado para trás na execução do PRR.

Nos desportivos, O Jogo coloca o Benfica como protagonista da edição, depois da derrota por 4-0 frente ao Viktoria Plzen, descrita como uma "humilhação". Rui Costa pede desculpas aos adeptos e Marco Silva classifica a noite como "horrível". O clássico entre FC Porto e Sporting ganha espaço, com Villas-Boas a disparar em várias direcções, enquanto Luis Suárez surge em destaque pelos 15 golos em 16 jogos.

Igualmente no A Bola é a goleada do Benfica é classificada como "vergonha para não esquecer", com os erros individuais e a desinspiração colectiva a serem apontados como causas do desaire. As declarações de Rui Costa, Marco Silva e Tomás Araújo, que fala num "banho de humildade", acompanham os destaques sobre o clássico, a gestão de Luis Suárez e a vitória do Braga por 4-0.

E, por fim, no Record o Benfica volta a dominar a capa, com a derrota por 4-0 na República Checa a ser considerada a maior derrota europeia do clube em cinco anos. Rui Costa garante que o resultado "não é para esquecer, é para não repetir", enquanto Marco Silva e Tomás Araújo também reagem à noite negativa. O clássico, os ataques de Villas-Boas aos rivais, Luis Suárez e as vitórias do Braga e do Sporting nas competições europeias completam a edição.