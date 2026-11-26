A economia é feita de escolhas (como demonstrámos aqui a propósito do ISP). Este orçamento regional obriga-nos a refletir mais longe sobre escolhas inadiáveis para a Madeira.

A proposta apresentada pelo Governo prevê um crescimento moderado do PIB (apenas 1,8% e inferior ao resto do país), num contexto de baixos salários (com 50% a receberem menos de 1.112,71€), perda do poder de compra, devido à inflação persistentemente alta, a que acresce a habitação cada vez mais incomportável e dificuldades ao acesso aos serviços públicos (nomeadamente, a Saúde).

Como referimos anteriormente, a economia da região navegava à bolina de 3 ventos: PRR, inflação e turismo (associado ao imobiliário). Neste momento caiu um deles (o PRR) e os outros dois possuem uma combinação que não é boa para a economia: aumentam nominalmente os valores, mas perde-se poder de compra e aumenta a pressão sobre os rendimentos e o acesso à habitação. Em resumo, a região está perto da armadilha da estagflação.

Os agentes económicos pressentem um “outono económico”, com um arrefecimento da procura (expressão usada pelo grupo Savoy neste jornal). É por isso compreensível a apreensão dos agentes perante o anúncio do aumento das taxas sobre o turismo. Preocupação razoável para quem está exposto: se os turistas acharem caro, deixam de vir e uma vez o mal feito, não se volta simplesmente atrás (há experiências que podem custar muito caro).

Também é compreensível que não se queira um “destino pechincha”. Mas para isso, já se deveria ter saído da estratégia da massificação, Trata-se de outra lógica, que não o simples aumento das taxas, antes optando pela qualificação de serviços. Daí que o PS-Madeira tenha sublinhado com clareza, que uma taxa obriga a um retorno (reinvestimento), nomeadamente: arranjos dos percursos, disponibilização de equipamentos, melhorias nas estradas e na rede de saneamento, Em resumo, reinvestir e tratar das externalidades que o turismo produz (incluindo na habitação).

Na lógica de que mais vale o original do que a cópia, saliento que as taxas foram propostas primeiro pelo PS-Madeira (e criticadas brutalmente pelo PPD). Uma proposta enquadrada num modelo económico comprovado, que recebe para reinvestir e qualificar (e que muito difere da caricatura repetida por cá há décadas, de uma pseudo-confusão “anarco-comunista”). Um modelo muito diferente das atuais propostas do PPD, que se concentram exclusivamente na arrecadação de receita.

Este orçamento regional tem de colmatar primeiro problemas prementes, à cabeça dos quais estão o custo de vida (aplicando a neutralidade fiscal para reduzir a conta na carteira de muitos com o ISP e o IVA) e os preços da habitação (nomeadamente, através do fundo à habitação que estimula a re-orientação dos agentes). Mas deveria aportar também a ambição da qualificação da economia madeirense, sendo acompanhado da criação e revisão de diversas estratégias regionais, preparando a região para um novo ciclo (2028-2034). Não é por acaso que o Partido Socialista tem trabalhado e contribuído com propostas para criação e revisão das estratégias de energia, mobilidade, turismo, ciência e inovação, procurando orientar a região para uma economia qualificada. E com isto não nos referimos apenas à formação dos jovens, mas todo um modelo económico que assume a qualidade como desígnio: qualidade na energia, qualidade na mobilidade, qualidade no turismo, qualidade na ciência e inovação.

Não podemos continuar a desbaratar recursos em projetos financeiramente insustentáveis, (bitcoins, fábricas de algas, de moscas, ou marinas em lugares impossíveis). E termino com a Ponta do Pargo pelo que ela demonstra. Não há nenhuma “manhosice” em expor o que consta no estudo de viabilidade e que não se resume a “uma simples frase”. A conclusão da inviabilidade financeira é relevante e deriva páginas e páginas de contas, que terminam numa tabela, que apresenta um prejuízo de mais de 48 milhões de euros para as contas públicas. Nas conclusões económicas denota-se que não há um aumento da procura que compense o investimento. O preço do metro quadrado da Ponta do Pargo é mais baixo do que o da Calheta, que não tem esse investimento. Ou seja, o campo de golfe não qualificou economicamente. Arrisca-se a tornar-se um negócio semelhante a quando na TAP, a compra da companhia foi financiada pela compra de novos aviões. Neste caso, podemos vir a ter terrenos concessionados a preço de saldo, para compor contas de empresas em dificuldades.