O Serviço Regional de Proteção Civil, promoveu, este mês, uma formação pioneira de 'Reconstrução de Incêndios e Estudos de Caso', destinada a analistas de incêndios.

A acção decorreu no Centro de Formação e Treino de Emergência e Protecção Civil e contou com 10 formandos, provenientes do Serviço Regional de Protecção Civil, dos Corpos de Bombeiros, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

A formação teve como objectivo capacitar os participantes para identificar a origem e preservar as provas para facilitar a investigação das causas, para aplicar métodos técnicos de reconstrução das circunstâncias em que ocorreu e a progressão do incêndio, bem como os seus impactos e contribuir para a produção de relatórios, de acordo com a linha de tempo da ocorrência, integrando o trabalho produzido pelo Núcleo de Apoio à Decisão e Análise Integrada de Riscos (NADAIR) no Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

"Compreender os fatores e circunstâncias que contribuíram para o desenvolvimento de um incêndio, permite identificar lições, fundamentar decisões e conduzir à melhoria continua do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS). Ao traçar padrões de risco e produzir conhecimento, este pode ser aplicado na prevenção de futuros incêndios ou na mitigação dos seus impactos", refere o comunicado.

A entidade afirma que esta dimensão é "particularmente importante" para a Região, atendendo às características do território e à necessidade de aprofundar o conhecimento sobre um novo paradigma de risco associado a esta tipologia de ocorrência. "O desenvolvimento de competências especializadas nesta área permite reforçar a capacidade de análise e investigação, contribuindo para uma prevenção mais fundamentada e para uma melhor preparação dos diferentes agentes de protecção civil", sublinha.

O Presidente da Proteção Civil da Madeira, Richard Marques, destaca a importância do processo de capacitação iniciado no ano transato e a transformação digital em curso, assim como as parcerias com entidades especializadas, promovendo a partilha de conhecimento e o desenvolvimento de competências técnicas na Região, aproximando o conhecimento científico da prevenção e do combate.

Não podemos limitar a nossa actuação à resposta aos incêndios. É fundamental investir também no conhecimento técnico e científico que nos permita compreender as causas, o comportamento, as melhores técnicas de prevenção e de redução do risco, e, perante grandes incêndios, a melhor forma de limitar os seus impactos nas pessoas, nos animais e no território. Temos procurado enriquecer o sistema de protecção civil com parcerias estratégicas que preparem melhor os nossos analistas Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Protecção Civil

A participação de profissionais de diferentes entidades reforça igualmente a partilha de conhecimentos e a cooperação institucional, promovendo uma abordagem multidisciplinar à análise e investigação de incêndios, "numa verdadeira interoperabilidade".