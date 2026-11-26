O desporto madeirense esteve em destaque nas decisões do Conselho do Governo Regional, que aprovou um conjunto de medidas de apoio aos clubes e associações e autorizou um investimento de 1,47 milhões de euros na requalificação do Campo n.º 2 do Complexo Desportivo José Lino Pestana, no Porto Santo.

A intervenção pretende transformar aquela infraestrutura desportiva, através de uma renovação profunda das condições de utilização, com a substituição integral do relvado sintético, remodelação dos balneários, instalação de nova iluminação e implementação de sistemas de rega e drenagem. O projeto contempla ainda a criação de um acesso rodoviário destinado a facilitar a entrada de veículos de emergência, nomeadamente ambulâncias.

No capítulo dos apoios ao movimento associativo, o Executivo madeirense aprovou alterações a seis contratos-programa do PRAD 2025/2026, num montante global de 400.539,62 euros, destinados a clubes e associações regionais. Entre as entidades contempladas estão o Clube Naval do Funchal, o Clube Desportivo 1.º de Maio, a Associação de Pesca Desportiva da Madeira, a Associação de Natação da Madeira, a Associação de Ciclismo da Madeira e a Associação Regional de Canoagem.

Foi igualmente aprovado um apoio de 10.489,01 euros à União Desportiva de Santana, no âmbito da competição regional de clubes.

As decisões ficaram ainda marcadas pelo reconhecimento do sucesso internacional de Leonardo Jardim. O Conselho do Governo deliberou louvar publicamente o treinador madeirense e a sua equipa técnica no Clube de Regatas do Flamengo, pela conquista do título de campeão brasileiro da Série A de 2026.

Outras decisões do Conselho do Governo

Para além das medidas relacionadas com o desporto, o Conselho do Governo Regional tomou outras decisões em diferentes áreas da administração pública, social e económica.

Foi aprovada uma proposta de Decreto Legislativo Regional que altera o regime jurídico do pessoal não docente das escolas públicas da Região. A medida prevê a revisão da estrutura remuneratória da carreira de técnico de apoio à infância, a clarificação das respetivas funções e a valorização dos profissionais que exercem a coordenação dos serviços administrativos escolares, incluindo o alargamento de um para dois anos do período de nomeação em comissão de serviço.

Na área das infraestruturas, foi declarada a utilidade pública da expropriação dos terrenos necessários à construção do futuro Pavilhão Multiusos e Centro de Juventude do Caniço. Foi também aprovada a expropriação de uma parcela de terreno, pelo valor de 3.697,50 euros, para a obra de regularização e canalização do Ribeiro de Pedro Lourenço, na Camacha.

O Executivo autorizou ainda a celebração de um contrato-programa com a Associação Compartes Ilha Autêntica, para apoiar as suas atividades em 2026, até ao montante de 30 mil euros.

No âmbito das respostas sociais, foi aprovada uma comparticipação financeira até 4.500 euros à UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, através do núcleo regional, para a execução do projeto «Olhares Abertos II».

A Associação Casa do Voluntário vai receber apoios para dois projetos: «Porto Santo Inclusivo», com uma comparticipação até 15.600 euros, e «Passes Sociais», com um financiamento máximo de 14.400 euros.

Renovações de contratos e serviços públicos

Entre as restantes deliberações, o Governo Regional autorizou a renovação, por mais um ano, do contrato de arrendamento das frações AP e AQ do Edifício Marina Fórum, no Funchal, onde funcionam os serviços do Registo Internacional de Navios da Madeira (RIN-MAR).

Foi igualmente aprovada a renovação do arrendamento de 17 frações destinadas a serviços e de sete lugares de estacionamento no Edifício Oudinot, onde estão instalados os serviços da Direção Regional da Administração Escolar.

Também o contrato de arrendamento do Centro Cívico de Santana, celebrado entre a Região Autónoma da Madeira e a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, foi renovado por mais um ano. O espaço acolhe a Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial de Santana.

Por fim, foi autorizada a constituição da propriedade horizontal de um edifício destinado exclusivamente a serviços, localizado no Caminho da Penteada, na freguesia de Santo António, concelho do Funchal, composto por quatro frações autónomas.