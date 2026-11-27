O Observatório Europeu do Sul (OES) alertou esta segunda-feira para os impactos nocivos para a astronomia, a qualidade do ar e a segurança no espaço que representa o lançamento pela SpaceX de um milhão de satélites para centros de dados.

"Um milhão de satélites gerará ruído de rádio, impactando nefastamente a radioastronomia, poluirá a atmosfera devido aos múltiplos lançamentos e à reentrada dos satélites e sobrecarregará a órbita terrestre baixa, sujeitando-os ao risco de grandes colisões em cadeia", adverte numa declaração o OES, organização astronómica intergovernamental da qual Portugal é membro.

A agência reguladora de telecomunicações dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira que autorizou a empresa SpaceX, do magnata Elon Musk, a colocar na órbita terrestre um milhão de satélites destinados a centros de dados.

A autorização é válida até 2040.

Em agosto, Elon Musk prometeu um primeiro lançamento no quarto trimestre de 2027, com uma expansão das operações prevista para 2028.

"Esta aprovação destaca a necessidade urgente de mecanismos internacionais capazes de avaliar atividades cujos impactos se estendem muito além de fronteiras nacionais e afetam um bem comum que é de todos", afirma, citado na nota do OES, o diretor-geral do observatório, Andreas Kaufer.

Segundo Kaufer, o projeto da SpaceX "não só terá consequências profundas para a astronomia como também alterará de forma fundamental o céu noturno para todas as pessoas do planeta".

O OES "apoia quadros de governação internacionais que procurem equilibrar a inovação no espaço com a proteção do céu noturno, a investigação científica e a sustentabilidade a longo prazo do ambiente espacial", acrescenta a declaração.

Em julho, um estudo divulgado pelo OES já tinha alertado para as "consequências devastadoras para a astronomia" que significava a colocação na órbita terrestre de mais de 1,7 milhões de novos satélites que estavam a ser planeados por empresas, ao tornarem o céu noturno mais luminoso prejudicando a observação com telescópios de galáxias distantes, planetas extrassolares parecidos com a Terra ou asteroides potencialmente perigosos para a Terra.

O estudo, conduzido por um astrónomo do OES, também realçava o efeito de a poluição luminosa gerada por constelações de satélites muito brilhantes poder causar "impacto na saúde e no funcionamento da vida na Terra ao perturbar os relógios biológicos e os ecossistemas".

Além disso, grandes constelações de satélites têm também "impactos diretos na qualidade do ar", devido aos numerosos lançamentos que são necessários para os enviar e manter em órbita e à poluição provocada pela queima quando reentram na atmosfera terrestre no fim de vida, salientava o estudo.