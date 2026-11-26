Um incêndio em mato deflagrou esta tarde no Caminho da Urtiga, na Ribeira Brava, tendo sido extinto pelas 16h15, menos de uma hora depois do alerta.

Segundo o Comando Regional de Operações de Socorro, a ocorrência foi comunicada pelas 15h29, tendo sido mobilizados meios de ataque inicial para combater as chamas.

A operação envolveu dois veículos e cinco operacionais dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, bem como a Polícia de Segurança Pública.

O incêndio foi dado como extinto pelas 16h15.