Incêndio em mato na Ribeira Brava
Fogo no Caminho da Urtiga foi dominado e extinto em menos de uma hora
Um incêndio em mato deflagrou esta tarde no Caminho da Urtiga, na Ribeira Brava, tendo sido extinto pelas 16h15, menos de uma hora depois do alerta.
Segundo o Comando Regional de Operações de Socorro, a ocorrência foi comunicada pelas 15h29, tendo sido mobilizados meios de ataque inicial para combater as chamas.
A operação envolveu dois veículos e cinco operacionais dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, bem como a Polícia de Segurança Pública.
O incêndio foi dado como extinto pelas 16h15.
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