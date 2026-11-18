As ações da empresa Take-Two Interactive, dona do estúdio responsável pelo jogo "Grand Theft Auto VI" (GTA VI), seguiam a subir mais de 7%, na véspera do lançamento.

A Take-Two Interactive, empresa-mãe da Rockstar Games, estúdio do GTA, anunciou na semana passada que as reservas do videojogo estavam a superar "largamente" as expectativas iniciais.

Numa atualização esta tarde, a empresa de análise de dados Sensor Tower disse que o jogo já gerou receitas estimadas de 1.650 milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros).

A empresa estima que tenham sido vendidas cerca de 17,07 milhões de unidades do jogo. Destas, 75% correspondem à versão para PlayStation e 25% à versão para Xbox.

A SensorTower prevê também que o número diário de jogadores dos restantes videojogos diminua cerca de 10% após o lançamento do GTA VI, de acordo com a EFE.

Desde o lançamento do GTA V, em 2013, a franquia gerou mais de 10.000 milhões de dólares (9,1 mil milhões de euros) em receitas, de acordo com um relatório da Take-Two Interactive.

Os videojogos da série foram lançados pela primeira vez em 1997 e, desde então, foram vendidas mais de 470 milhões de unidades, das quais cerca de 230 milhões correspondem ao GTA V, segundo dados da empresa.

Sem confirmações por parte da Rockstar, o "GTA VI" terá tido um orçamento acima de mil milhões de euros, o que representa o maior valor de sempre no setor. O analista e professor universitário Joost van Dreunen prevê que sejam atingidas vendas de dois mil milhões de dólares no fim de semana inaugural.

O jogo passa-se no estado ficcional de Leonida e tem como protagonistas a dupla do veterano militar Jason Duval e a ex-reclusa Lucia Caminos.

A bolsa em Wall Street mantinha-se em terreno misto esta tarde, pelas 18:14 (hora de Lisboa), com o Nasdaq a avançar 0,20%, o Dow Jones a cair 1,04% e o S&P 500 a recuar 0,10%.