A agência reguladora de telecomunicações dos EUA, a FCC, autorizou a SpaceX a lançar até um milhão de satélites como parte do seu projeto de centros de dados para o espaço.

Desde o ano passado que os projetos de centros de dados em órbita se têm multiplicado.

Além da SpaceX e da sua constelação Starmind, a Google conduz os seus próprios trabalhos sob o nome de código Suncatcher, e a Blue Origin submeteu à FCC um pedido para o seu "Project Sunrise".

Várias 'startups' também estão na corrida, incluindo a Starcloud, que operou com sucesso um processador de topo, um GPU, a partir de um satélite. A Google também obteve sucesso num feito semelhante em outubro.

A autorização concedida à SpaceX é válida até 2040, segundo um documento publicado hoje no 'site' da FCC.

A SpaceX tem a vantagem de possuir os seus próprios veículos lançadores, que já realizaram centenas de missões.

Em agosto, o CEO da SpaceX, Elon Musk, prometeu um primeiro lançamento para órbita no quarto trimestre de 2027, com uma expansão das operações prevista para 2028.

A empresa assinou um acordo com a Nvidia, que fornecerá processadores da sua última geração, os "Vera Rubin", especificamente concebidos para operar no espaço.

A maioria dos programas de centros de dados no espaço possui uma arquitetura semelhante: uma constelação de satélites em órbita terrestre baixa (LEO), posicionados próximos uns dos outros para garantir uma ligação fiável entre eles.

No caso da Starmind, estes satélites vão comunicar com os satélites da constelação Starlink, a rede de internet por satélite da SpaceX que já se encontra em órbita, que, por sua vez, vão transmitir os dados para a Terra.

Outras redes concorrentes planeiam realizar a transmissão e receção de dados diretamente com a Terra, através de lasers.

Nem todos os aspetos técnicos da operação foram resolvidos, especialmente a resistência dos processadores ao elevado nível de radiação presente neste ambiente.

Os observadores referem ainda a dificuldade de resistir a temperaturas extremas ou de evitar danos causados por detritos espaciais e micrometeoritos.

O espaço oferece diversas vantagens para a instalação de um centro de dados, comparativamente com a Terra.

Graças a uma órbita denominada heliosíncrona, um satélite pode, por exemplo, captar energia solar de forma contínua e com uma eficiência oito vezes superior à de um sistema equivalente em terra.