Portugal concedeu 319.000 autorizações de residência de longo prazo em 2025, segundo dados da OCDE, onde se incluem milhares de regularizações de pendências da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA).

São estas recuperações de pendências de processos de concessão de residência legal em Portugal que explicam o crescimento de 130% nas autorizações de permanência de longo prazo no país face a 2024, explicou à Lusa Ana Damas de Matos, economista sénior do departamento de Migrações Internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Segundo a responsável, não é possível associar estes números a novas chegadas de estrangeiros a Portugal, universo que não é possível conhecer com exatidão, explicando que mesmo o acréscimo de 59.113 novos estrangeiros residentes registados pelo Instituto Nacional de Estatística a 31 de dezembro de 2025 face ao mesmo dia do ano anterior representam apenas a diferença contabilizada entre esses dois dias específicos, sem ter em conta o total efetivo dos que chegaram e dos que partiram entre esse período.

Segundo o relatório anual de Migrações de 2026 da OCDE, os 319 mil novos residentes autorizados em 2025 incluem 12% de migrantes em regime de livre mobilidade (como a circulação no espaço Schengen), 6% de reagrupamentos familiares e, de forma mais expressiva, 75% de migrantes por razões laborais.

Os dados da OCDE indicam ainda que em 2025 caiu o número de pedidos de asilo em Portugal, com um registo de cerca de 1.800 pedidos, a maioria de cidadãos da Colômbia (200), China (200) e Angola (200).

Do ponto de vista da emigração portuguesa, o relatório indica que a saída de portugueses para outros países da OCDE permaneceu estável em 2024 nas 61 mil saídas, com 20% destes emigrantes a escolherem a Suíça como destino, 19% a Espanha e 13% a França.

As tendências da imigração em Portugal e em todo o espaço da OCDE vão estar em debate na quinta-feira, em Lisboa, num seminário, como início marcado para as 10:30, no Instituto de Geografia de Ordenamento do Território (IGOT) da Universidade de Lisboa.

Segundo o relatório anual da OCDE, de um ponto de vista global, mais de uma em cada 10 pessoas que vive num país da OCDE é imigrante, sendo que esta população constitui já uma parte substancial da força de trabalho.

Os imigrantes representavam 12% da população dos países da OCDE em 2025, um aumento face aos 9,2% de 2015.

Nos 38 países que compõem a OCDE a queda registada em 2025 foi 1,6%, o que, ainda assim, significou mais 6,1 milhões de novos imigrantes permanentes.

Em tendência contrária estiveram os países do sul da Europa, que registaram um forte crescimento, "com aumentos particularmente expressivos em Portugal, Itália e Espanha", aponta o relatório, assinalando que em vários países de destino frequente, como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá ou a Alemanha, os números mostraram quebras assinaláveis.