Debater urbanismo não se resume a falar de plantas, índices e regulamentos. Falamos de onde uma família pode construir a sua casa, de quanto tempo espera por uma resposta e de como protegemos as pessoas quando a ribeira sobe.

Na Ribeira Brava, entre a serra e o mar, cada metro quadrado conta. Por isso, os planos não podem ser apenas listas de proibições. Têm de servir para decidir bem: proteger o que deve ser protegido e permitir o que deve ser permitido. É com base neste princípio que temos trabalhado.

Primeiro, resolver problemas antigos. Muitas famílias viviam em casas que não conseguiam legalizar, não por má-fé, mas por não terem acesso automóvel ou por ficarem a pouco de cumprir um índice pensado para outro tipo de território. Com o regime especial do PDM, as construções erguidas até 2018 podem agora ser regularizadas. Mas regularizar não é facilitar: cada processo é analisado individualmente, e nenhuma casa será regularizada se puser em risco quem lá vive. O que está em causa é dar segurança jurídica a quem passou anos na incerteza.

Segundo, fazer coincidir o mapa com a realidade. Identificámos 83 zonas, cerca de 27 hectares, classificadas como proteção costeira onde existem casas e poios há gerações, e propusemos a sua correção, que estará concretizada em breve. Num concelho com tão pouco espaço, é uma oportunidade real para a habitação e para fixar os nossos jovens.

Terceiro, simplificar. A 2 de dezembro, arranca a nova plataforma digital de urbanismo: pedidos submetidos online, processos acompanhados em tempo real, documentos e taxas sem sair de casa. Transparência também é saber, a qualquer momento, em que ponto está o seu processo.

Seria, porém, pouco honesto falar apenas do que corre bem. As regras do Plano de Gestão dos Riscos de Inundações travam hoje construções e até simples ampliações no vale da Ribeira Brava. A segurança vem antes de tudo e a intempérie Charles voltou a lembrá-lo. Mas segurança não pode significar paralisia. Quando não se pode intervir, os edifícios mais antigos e vulneráveis ficam como estão. Uma regra pensada para proteger pode acabar por perpetuar o risco. Por isso, não ficámos à espera. Estamos a desenvolver um estudo do nosso vale que identifique medidas concretas de mitigação de riscos e permita recuperar a capacidade construtiva. Lancei, por estes dias, o desafio de criar um grupo técnico com as direções regionais competentes para acompanhar este trabalho. Não queremos atalhos. Queremos soluções devidamente validadas.

O ordenamento do território não se faz contra as pessoas. Faz-se com estratégia, regras claras, diálogo e decisões fundamentadas. Resolver o passado, preparar o futuro e servir melhor no presente: é assim que se constrói a Ribeira Brava.