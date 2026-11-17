A bolsa nova-iorquina encerrou hoje baixa, a sofrer o impacto da tormenta que está a abalar os valores ligados à inteligência artificial (IA) e com os investidores a aguardarem os resultados da Nvidia esperados depois do fecho da praça bolsista.

O resultado da sessão mostra que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 1,64%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,74% e o alargado S&P500 cedeu 1,02%.

A recuperação iniciada no princípio do dia por alguns títulos "evaporou-se", observaram os analistas da Briefing.com.

Para Jose Torres, da Interactive Brokers, "os investidores estão em pânico antes da publicação dos resultados da Nvidia".

Figura de proa do setor, a referência dos semicondutores motiva uma atenção particular quando divulga os resultados trimestrais.

Mas, desta vez, a vigilância é mais viva depois da demissão, na quinta-feira, do seu carismático dirigente, Jensen Huang, depois da revelação de uma relação com a empresaria chinesa Alice Huang, suspeita de ter permitido a operadores chineses da IA a obtenção de semicondutores norte-americanos, apesar do embargo.

Nas últimas semanas, a Nvidia perdeu o estatuto de maior capitalização bolsista mundial, caindo para terceira, e desvalorizou, desde o final de outubro, mais de um bilião (milhão de milhões) de dólares. Hoje recuou 0,44%.

Sendo Jensen Huang "largamente considerado como 'insubstituível', a atenção (dos investidores) vai concentrar-se na transição na direção da empresa e no calendário previsto pela administração para a nomeação de um presidente permanente", escreveu Adam Turnquist, da LPL Financial.

De momento é a diretora financeira, Colette Kress, que garante a direção, de forma interina.

Mas Huang já se disponibilizou para regressar ao cargo.

Além das questões de governação da empresa, "todas as observações relativas às novas restrições dos EUA sobre as exportações de semicondutores de IA de alta gama para a China, bem como questões gerais sobre o ritmo e a viabilidade dos investimentos em infraestruturas de IA financiadas pelo endividamento, vão ser muito acompanhadas", garantiu Fiona Cincotta, da Forex.com.

As empresas ligadas à IA caíram em bolsa nas últimas semanas, depois da vitória eleitoral dos democratas por os investidores recearem mais regulação sobre a construção de centros de dados.

Outro receio significativo prende-se com a rentabilidade que teima em não aparecer em parte das empresas da IA, pesadamente endividadas.

Após conhecerem as contas da Nvidia, os investidores vão focar-se na introdução bolsista da Anthropic, que pode valorizar o criador do agente da IA Claude em 1,4 biliões de dólares.