Um sismo de magnitude 6,7 atingiu na sexta-feira à noite o centro do Peru, sem causar vítimas nem danos significativos, de acordo com um balanço preliminar das autoridades.

O sismo ocorreu às 19:09 (00:09 TMG de sábado), a 30 quilómetros a noroeste da cidade de Junín, a uma profundidade de 129 quilómetros, anunciou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

"Não foram registados, até ao momento, danos materiais significativos e, sobretudo, não se registaram feridos nem problemas de saúde", declarou o ministro da Defesa, Rafael Belaúnde, sublinhando o caráter preliminar do balanço.

Várias habitações sofreram danos ligeiros na região de Junín, onde também foram registadas falhas de energia elétrica e perturbações no trânsito, acrescentou.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) também avaliou a magnitude do sismo em 6,7, mas estimou a profundidade em 108 km.

Imagens divulgadas nas redes sociais e na televisão mostraram habitantes de Lima, a cerca de 300 km do epicentro, e de outras regiões do país a saírem para as ruas após o abalo.

O abalo foi sentido com uma intensidade que variou entre moderada e forte pela população, segundo o Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN). "A vigilância continua nas zonas vulneráveis", indicou.

O sismo foi sentido também nas regiões de Áncash, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco e Callao.

A 18 de julho, um sismo de magnitude 5,1 atingiu a região de Junín, causando seis mortos e danos em numerosas habitações.

Com 34 milhões de habitantes, o Peru situa-se na "Cintura de Fogo" do Pacífico, uma zona de forte atividade sísmica que circunda o Oceano Pacífico.

Todos os anos, ocorrem pelo menos 400 sismos de magnitude superior a 4,0 no país, dos quais cerca de uma centena são sentidos pela população.

A 15 de agosto de 2007, um sismo de magnitude 7,9 causou 595 mortos na região de Pisco, no sul do Peru, e provocou um pequeno tsunami.

Vários sismos de grande intensidade atingiram a América Latina nos últimos meses, nomeadamente no Panamá, a 09 de outubro, e na Colômbia, a 10 de agosto. Dois fortes sismos atingiram a Venezuela em junho e causaram mais de 6.500 mortos e milhares de desaparecidos.