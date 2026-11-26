A conferência de líderes parlamentares marcou hoje para a próxima quinta-feira o debate de urgência requerido pelo Chega, após o primeiro-ministro ter anunciado que não implementará algumas medidas aprovadas no Orçamento para 2027.

Este agendamento do debate de urgência do partido de André Ventura foi comunicado à agência Lusa pelo porta-voz da conferência de líderes, o deputado social-democrata Francisco Figueira. O Chega pedia que este debate se realizasse já nesta sexta-feira.

Por sua vez, a reunião extraordinária da conferência de líderes foi marcada ao fim da manhã de hoje pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, logo após um pedido do Grupo Parlamentar do Livre nesse sentido.

O Chega requereu o debate de urgência no Parlamento, hoje, de manhã, após Luís Montenegro ter anunciado na quarta-feira à noite, em entrevista à RTP, que o Governo não irá implementar algumas medidas do Orçamento do Estado para 2027 como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais.

No requerimento endereçado ao presidente da Assembleia da República, e assinado pelo líder parlamentar, Pedro Pinto, o Chega pede "a marcação de um debate de urgência, nos termos do artigo 72.º do Regimento da Assembleia da República, sobre 'o incumprimento gravíssimo do governo, anunciado pelo primeiro-ministro relativamente a normas aprovadas no Orçamento de Estado para 2027, sobre redução do IVA dos alimentos e atualização das pensões'".

Na quarta-feira, nessa entrevista à RTP, além de dizer que não iria aplicar o IVA zero nos produtos alimentares, o primeiro-ministro afirmou que interpreta como recomendação a decisão do Parlamento que determina que qualquer bónus nas pensões em 2027 se converta num aumento permanente.

Adiantou, ainda, que irá avaliar outra norma que obriga o Governo a consultar a Assembleia da República antes de aumentar o imposto sobre os combustíveis (ISP).

O primeiro-ministro justificou este entendimento do Governo com jurisprudência do Tribunal Constitucional, relativas aos executivos de Cavaco Silva e de António Costa.

"Se for necessário que haja uma pronúncia do Tribunal Constitucional, nós não excluímos", acrescentou.

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2027 foi aprovada em votação final global na terça-feira, viabilizada, como os dois orçamentos anteriores, com a abstenção do PS.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, convocou para as 16:30 de hoje uma reunião extraordinária da conferência de líderes parlamentares para analisar o cumprimento de normas do Orçamento do Estado para 2027.