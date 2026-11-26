O Chega requereu hoje um debate de urgência no Parlamento depois de o primeiro-ministro ter anunciado que o Governo não irá implementar algumas medidas do Orçamento do Estado para 2027 como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais.

O partido de André Ventura pede que este debate se realize na sexta-feira.

No requerimento endereçado ao presidente da Assembleia da República, e assinado pelo líder parlamentar, Pedro Pinto, o Chega pede "a marcação de um debate de urgência, nos termos do artigo 72.º do Regimento da Assembleia da República, sobre 'o incumprimento gravíssimo do governo, anunciado pelo sr. primeiro-ministro relativamente a normas aprovadas no Orçamento de Estado para 2027, sobre redução do IVA dos alimentos e atualização das pensões'".

Na quarta-feira, em entrevista à RTP, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo não irá implementar algumas medidas do Orçamento do Estado para 2027 como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais, que entende como interferência na esfera executiva e meras recomendações, e a alteração da taxa de IRS sobre as rendas de casa de 10% para 25%.

O chefe do Governo PSD/CDS-PP disse que também interpreta como recomendação a decisão do parlamento que determina que qualquer bónus nas pensões em 2027 se converta num aumento permanente, e irá avaliar outra que obriga o Governo a consultar a Assembleia da República antes de aumentar o imposto sobre os combustíveis (ISP).

O primeiro-ministro justificou este entendimento do Governo com jurisprudência do Tribunal Constitucional, relativas aos executivos de Cavaco Silva e António Costa.

"Se for necessário que haja uma pronúncia do Tribunal Constitucional, nós não excluímos", acrescentou.

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2027 foi aprovada em votação final global na terça-feira, viabilizada, como os dois orçamentos anteriores, com a abstenção do PS.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, convocou para as 16:30 de hoje uma reunião extraordinária da conferência de líderes parlamentares para analisar o cumprimento de normas do Orçamento do Estado para 2027.